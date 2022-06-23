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2 часа назад

Квентин Тарантино хочет снять кроссовер «Джанго» и «Зорро», но Sony против

Чемпионат.com

Актёр и комик Джеррод Кармайкл пообщался с журналом GQ и рассказал, что Sony Pictures не возьмётся за фильм про кроссовер «Джанго» и «Зорро». По словам Кармайкла, лента получилась бы достойной.

Тарантино хочет снять кроссовер «Джанго» и «Зорро»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отметил комик, его не покидает уверенность, что фильм смог бы собрать не меньше $ 500 млн. Правда, мы его вряд ли когда-нибудь увидим

У нас вышел хороший сценарий про Джанго и Зорро. Я бы хотел, чтобы Sony Pictures им занялась, но это вряд ли возможно. Я всё так же считаю, что мы придумали фильм на $ 500 млн.

Впервые о работе над лентой стало известно в 2019 году. Квентин Тарантино хотел, чтобы два культовых персонажа встретились. Идея в целом звучит отлично, но, как сказал Кармайкл, вряд ли когда-нибудь реализуется.

Фильмы,Квентин Тарантино,
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