Тарантино хочет снять кроссовер «Джанго» и «Зорро»

Актёр и комик Джеррод Кармайкл пообщался с журналом GQ и рассказал, что Sony Pictures не возьмётся за фильм про кроссовер «Джанго» и «Зорро». По словам Кармайкла, лента получилась бы достойной.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Как отметил комик, его не покидает уверенность, что фильм смог бы собрать не меньше $ 500 млн. Правда, мы его вряд ли когда-нибудь увидим

У нас вышел хороший сценарий про Джанго и Зорро. Я бы хотел, чтобы Sony Pictures им занялась, но это вряд ли возможно. Я всё так же считаю, что мы придумали фильм на $ 500 млн.