Где в Калининградской области снимают кино

В последние годы Калининградская область постепенно превращается в российскую киностолицу. Режиссерам нравится ритм нашего региона, смешение архитектуры, истории и зачастую загадочная атмосфера. Некоторые зрители, увидев на экранах те или иные локации, намеренно едут в Калининград, чтобы самостоятельно осмотреть места из понравившихся фильмов. В новом вояже мы сделаем кинематограф чуть ближе к вам и расскажем, где именно находятся полюбившиеся киносоздателям точки на карте области и чем они привлекательны.

Фото: Tvoybro.com Tvoybro.com

«Хочу замуж», 2022 (12+)

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5.9 Кинопоиск,

О чем фильм.

Фильм 2022 года режиссёра Сони Карпуниной. В основе сюжета история журналистки Любы, у которой всё складывается вполне отлично: работа ведущей на телеканале, успешный жених Роберт. Но её жизнь кардинально меняется после случайной встречи с давно забытым другом детства. Главные роли исполнили Кристина Асмус, Милош Бикович и Сергей Гилев. В ленте собраны лучшие виды Калининградской области. Есть здесь и самые туристические локации: остров Канта и Рыбная деревня, променад Светлогорска, набережная и Курортный проспект Зеленоградска, Куршская коса.,

Что в кадре.

Из неочевидного: двор дома на улице Угловой в Калининграде. Сама улочка сохранила в себе шарм старого Кёнигсберга. Жилой дом — прекрасный образец архитектуры начала XX века, в котором остался даже старинный декор балконов в виде кованых цветов. Есть в ленте сцена, снятая в сквере 70-летия Калининградской области, расположенном за Калининградским музеем изобразительных искусств. Само здание было построено в 1875 году и несло в себе функции Кенигсбергской биржи. А сквер появился к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Здесь установлены «поющие» свето-музыкальные фонтаны.,

Где находится.

Калининград, ул. Угловая, 9-17 — Ленинский пр-т, 83,

«Водоворот», 2020 (18+)

7.3 Кинопоиск,

О чем сериал.

Мистический сериал, все самые загадочные сцены которого снимались в Калининградской области. Сюжет картины сосредоточен вокруг поисков маньяка — последователя некоего культа. Его жертвами становятся подростки из неблагополучных семей. Одну из главных ролей сыграл уроженец Калининградской области — актер Владимир Вдовиченков (родился в Гусеве).,

Что в кадре.

Внимательный и знающий наш регион зритель обнаружит в кадре довольно нестандартные объекты. Например, Правдинскую ГЭС-3. Гидротехническое сооружение было введено в эксплуатацию во Фридланде в 1926 году. Во время войны станция пострадала, но была вновь запущена в работу уже к 1946 году. Красный кирпич здания ГЭС, мощные потоки воды земляной дамбы — весь этот пейзаж отлично отражает название сериала.

Еще одной локацией сериала стали эллинги общества «Дельфин». Их можно увидеть в 6-й серии «Водоворота». Эллинги — это такие дома, стоящие прямо у воды, где цоколь отдан под гараж для водного транспортного средства. Летом здесь живописно, а в пасмурный день межсезонья (как раз такой подобран в сериале) пестрые домики словно покрываются флером загадочности.,

Где находится.

Правдинск, южная окраина — Гурьевский р-н, поселок Шоссейный, ВМК «Дельфин»,

«Оффлайн», 2022 (18+)

6.7 Кинопоиск,

О чем сериал.

Главную роль в сериале сыграли топовые российские актеры: Никита Ефремов, Полина Максимова и Денис Шведов. Свежий продукт, первая серия вышла 27 апреля. В многосерийной ленте рассказывается о тайном приложении для покупки запрещенных веществ, пользователей которого начинает шантажировать некий Анонимус. Он сообщает, что рассекретил их личные данные, и предлагает или самим пойти в полицию, или сыграть в игру со смертью.,

Что в кадре.

Съемки сериала велись в 2021 году в Москве и Калининграде. Из местных локаций в кадрах мелькают кирха Розенау, Зеленоградск, Советск, а также район Музея Мирового океана. Здесь главных героев можно увидеть на улице Баграмяна. Декорацией служил обычный жилой дом, с крыши которого открывается потрясающий вид на город. Например, в кадр попадает НИС «Космонавт Виктор Пацаев» — единственное в мире судно космической связи, имеющее на борту музейную экспозицию. Когда-то оно было свидетелем множества космических достижений СССР, оставшись на данный момент единственным уцелевшим судном легендарной Морской космической флотилии. Корабль назван в честь космонавта Виктора Пацаева, Героя Советского Союза, нашего земляка. Долгое время судьба НИС «Виктор Пацаев» была под вопросом. Но благодаря усилиям дочери В. Пацаева Светланы, в 2015 году корабль признали вновь выявленным объектом культурного наследия.

Всё с той же многоэтажки на Баграмяна отлично виден двухъярусный мост — исторический объект, строительство которого было начато в 1913 году и продлилось целых 13 лет из-за начавшейся Первой мировой войны. Мост, как понятно из названия, обладает двумя ярусами: по верхнему осуществляется железнодорожное движение, по нижнему — автомобильное и пешеходное. Изначально имел поворотный в горизонтальной плоскости разводной механизм. Во время штурма Кёнигсберга отступающие немецкие войска взорвали мост. При восстановлении в 1949 году поворотный механизм заменили на подъемный. Теперь его центральная часть поднимается между двух башен.,

Где находится.

Калининград, Наб. Петра Великого, 1 – начало ул. Железнодорожная,

«Нюрнберг», 2022 (12+)

95% рейтинг ожидания Кинопоиск,

О чем фильм.

В ноябре 2022 года планируется премьера киноленты «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева. В фильме показаны события 1945 года: Международный военный трибунал в Нюрнберге. В составе советской делегации в город приезжает молодой переводчик Игорь Волгин. Он прошел войну, имеет награды и владеет несколькими иностранными языками. Однажды Волгин встречает на улице Нюрнберга юную русскую девушку Лену. А далее их чувству суждено пройти различные испытания. Чтобы в очередной раз мы убедились: любовь побеждает все невзгоды. Главные роли в фильме исполнили: Сергей Кемпо, Сергей Безруков, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Игорь Петренко.,

Что в кадре.

Роль главной локации досталась Калининградскому музею изобразительных искусств. Именно это здание стало нюрнбергским Дворцом правосудия. Правда, только внешне. Сам зал заседаний в натуральную величину воспроизвели на «Мосфильме».

Калининградский музей изобразительных искусств располагается в здании бывшей Кенигсбергской биржи 1875 года постройки. Проект выполнял известный берлинский архитектор Генрих Мюллер. Здание биржи построено в стиле итальянского неоренессанса с элементами классицизма. В бирже проводили не только торги, но и светские мероприятия: выставки, приёмы, концерты. В цокольном этаже работали почта, телеграф и ресторан. Во время бомбардировок Кенигсберга в августе 1944 года здание получило значительные повреждения, а в 1960-м — статус памятника архитектуры республиканского значения. Примечательно, что кинематографисты снимали биржу со времён СССР. В качестве декораций здание было задействовано для кинолент «Женя, Женечка и «катюша», «Судьба человека», «Отец солдата» и многих других. К 1973 году здание бывшей биржи было реконструировано. Внутри открыли Дворец культуры моряков. До 2017 года здесь работал областной центр культуры молодежи, а с 2018 года по наши дни здание используется как Музей изобразительных искусств.,

Где находится.

Калининград, Ленинский пр-т, 83,

«Ученик», 2016 (18+)

7.1 Кинопоиск,

О чем фильм.

В 2014 году Кирилл Серебренников поставил спектакль «(М)ученик» по пьесе Мариуса фон Майенбурга. Действие из Германии он перенес в российскую действительность, в обычную общеобразовательную школу. Спектакль имел успех, и уже в августе 2015 года начались съемки фильма «Ученик», действие которого происходит в Калининграде и области. В основе сюжета история о трудном подростке Вениамине, вступившем в спор с учительницей биологии и ставшим религиозным фанатиком. Поведение юноши становится испытанием для всех окружающих. В картине поднимаются серьезные вопросы крайностей: «где граница между моралью и нетерпимостью, свободой и вседозволенностью, проповедью и терроризмом, религией и манипуляцией?»,

Что в кадре.

В качестве одной из локаций для съемок использовался Прибалтийский судостроительный техникум. Здание весьма колоритное. Его построили в Кенигсберге в 1910 году как народную школу для девочек. Впоследствии школа стала носить имя немецкого писателя Фридриха Шиллера. Красный кирпич, довольно богатый для этого района декор: гирлянды, вензеля сделали здание, пожалуй, одним из самых красивых в этой части города. С 1946 года здесь всё так же кипит учеба. Теперь в здании обучают будущих строителей судов, сварщиков, мастеров по изготовлению мебели, операторов связи. Прибалтийский судостроительный техникум является одним из старейших калининградских учебных заведений.

Где находится.

Калининград, ул. Маршала Новикова, 3, 5,

«Про Красную Шапочку», 1977 (6+)

7.7 Кинопоиск,

О чем фильм.

Завершаем первую часть киномаршрута ретролентой 1977 года, знакомой не одному поколению россиян. Блистательный мюзикл «Про Красную Шапочку» режиссера Леонида Нечаева. Главные роли в фильме сыграли Яна Поплавская, Евгений Евстигнеев, Рина Зеленая. Старая Волчица решает отомстить Красной Шапочке и поручает старшему матерому волку поймать ее. Девочка, которую хитростью выманили из дома, отправляется в лес.,

Что в кадре.

Фильм частично снимался в Калининградской области. В кадре можно увидеть пейзажи Куршской косы, а вот Звездочет живет в Светлогорске. Дом Звездочета — здание, которое появилось в Раушене в 1926 году. Оно яркое и запоминающееся, облицовано спилом для создания эффекта деревянного зодчества. Его построили для бургомистра Раушена Карла фон Штренга. Он с семьёй проживал в одной части здания, а в другой — размещался пансионат «Вид на море», рассчитанный на прием 24 гостей. Интерьер был выполнен в охотничьей тематике. За необычность архитектурных форм в послевоенное время постройка получила в народе название «Охотничий домик», а вот после появления в кадрах «Красной Шапочки» — «Дом звездочета». С 2003 года здание принадлежит частному лицу, сейчас здесь проводится ремонт и, как говорят, совсем скоро в нём откроется гостиница.,

Как найти.