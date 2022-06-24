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1 час назад

Кадр дня: почему “Золотая лихорадка” закончилась для Чаплина больницей

Мира Маркина

Чарли Чаплин запомнился всему миру своими фарсовыми комедиями и впечатляющими немыми фильмами. Удивительно, но он дебютировал на сцене в пять лет, когда его мать, певица, потеряла голос прямо во время выступления. К чему привела очередная импровизация гения, расскажет “Рамблер”.

Как “Золотая лихорадка” закончилась для Чаплина больницей
Фото: Кадр из фильма “Золотая лихорадка”Кадр из фильма “Золотая лихорадка”

Сюжет “Золотой лихорадки” (1925) сосредоточен на персонаже Чаплина, Маленьком Бродяге, который становится золотодобытчиком. Действие этой картины разворачивается в конце 1800-х годов. Бродяжка приезжает на золотые прииски Аляски, чтобы через голод и другие лишения обрести богатство и любовь.

Видео дня

Известно, что на написание сценария Чаплина вдохновили фотографии эпохи Клондайкской золотой лихорадки, увиденные в доме звезд Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбенкса. История Джорджа Доннера и его кладоискателей тоже сильно впечатлила комика. Чаплин читал книгу об этом инциденте.

Съемки трагикомедии “Золотая лихорадка” были изнурительными и дорогими. На создание фильма ушло полтора года. Он стоил почти миллион долларов и считался одним из самых дорогих фильмов, снятых в эпоху немого кино.

Чтобы обеспечить достоверность, съемки проходили в сельской местности в Калифорнии. Возлюбленная Чаплина забеременела, и ее пришлось заменить другой актрисой. Несколько актеров и членов съемочной группы тяжело перенесли грипп во время съемок в горах.

Чаплин был известным перфекционистом. Внимание к деталям казалось невероятно важным для актера и режиссера. Съемки “Золотой лихорадки” показывают, насколько Чаплин был предан своему делу. Он нанял 600 статистов, чтобы снять сцену с восхождением на горный перевал.

Съемки другой культовой сцены вовсе обернулись госпитализацией актера. В фильме Маленький Бродяга с голоду решается съесть вареный ботинок. Он делит его с другим персонажем – Большим Джимом, которого сыграл Мак Суэйн. Реквизит был сделан из лакрицы. Чтобы получить сцену именно такой, какой он ее представлял, Чаплин отснял 63 дубля за три дня. Это привело к тому, что его госпитализировали в состоянии инсулинового шока. Чаплина отправили на промывание желудка. Более того, он столкнулся с серьезным обезвоживанием вследствие слабительного эффекта солодки.

Тем не менее, тяжелая работа над фильмом окупилась. Премьера “Золотой лихорадки” состоялась в Египетском театре в Голливуде в июне 1925 года. Фильм имел успех как у критиков, так и у зрителей.

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