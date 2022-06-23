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14 минут назад

Фильм "Небо" вышел в благотворительный повторный прокат

Ревизор.ru

В кинотеатрах России идет в повторном прокате фильм "Небо" о подвиге российского лётчика Олега Пешкова, погибшего в Сирии в 2015 году. Как пишут СМИ, акция имеет благотворительный характер: часть выручки от проката военной драмы будет передана в поддержку участников спецоперации на Украине. Так сообщили продюсеры картины.

Фильм "Небо" вышел в благотворительный повторный прокат
Фото: РевизорРевизор

Повторный прокат ленты проходит при содействии Фонда поддержки военно-патриотического кино. Режиссёром проекта является фильма Игорь Копылов. По его мнению, он снял историю о том, как человек до последнего мига жизни был верен своей присяге, своему долгу и совершил подвиг во имя жизни.

Напомним, буквально на днях фильм "Небо" получил премию Минобороны России, а также его создателей удостоили награды "За верность исторической правде".

Фильмы,Олег Пешков,Игорь Копылов,Минобороны России,
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