Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
2 часа назад

Кинокритик предсказал будущее российских кинотеатров

РИА "ФедералПресс"

Показ «Бэтмена» стал первой ласточкой возвращения голливудского кино в российские кинотеатры, однако, как считает кинокритик Валерий Кичин, для отечественных кинопрокатчиков обход санкций будет иметь далеко идущие последствия.

Кинокритик предсказал будущее российских кинотеатров
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Все же понимают, что они мухлюют»,

– сказал он.

В беседе с порталом BLITZ+ Кичин пояснил, что российские кинопрокатчики обходят санкции двумя способами. Они либо пользуются пиратскими копиями, либо просто меняют названия фильмов. Так, например, «Бэтмен» стал «Летучей мышью».

Однако такой способ удержать кинотеатры на плаву может негативным образом сказаться на репутации российского кинопроката как партнера, считает эксперт.

Фильмы,Бэтмен,Валерий Кичин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители