Кинокритик предсказал будущее российских кинотеатров

Показ «Бэтмена» стал первой ласточкой возвращения голливудского кино в российские кинотеатры, однако, как считает кинокритик Валерий Кичин, для отечественных кинопрокатчиков обход санкций будет иметь далеко идущие последствия.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Все же понимают, что они мухлюют»,

– сказал он.

В беседе с порталом BLITZ+ Кичин пояснил, что российские кинопрокатчики обходят санкции двумя способами. Они либо пользуются пиратскими копиями, либо просто меняют названия фильмов. Так, например, «Бэтмен» стал «Летучей мышью».