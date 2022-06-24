Кинокритик предсказал будущее российских кинотеатров

Показ «Бэтмена» стал первой ласточкой возвращения голливудского кино в российские кинотеатры, однако, как считает кинокритик Валерий Кичин, для отечественных кинопрокатчиков обход санкций будет иметь далеко идущие последствия.
«Все же понимают, что они мухлюют»,
– сказал он.
В беседе с порталом BLITZ+ Кичин пояснил, что российские кинопрокатчики обходят санкции двумя способами. Они либо пользуются пиратскими копиями, либо просто меняют названия фильмов. Так, например, «Бэтмен» стал «Летучей мышью».
Однако такой способ удержать кинотеатры на плаву может негативным образом сказаться на репутации российского кинопроката как партнера, считает эксперт.