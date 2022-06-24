Назван самый кассовый перевыпуск советского кино в 2022 году

"Фильм "Асса" стал самым кассовым советским перевыпуском 2022 года и показал лучший с начала пандемии старт для советских фильмов в большом прокате. За первый уикенд, с 16 по 19 июня, картина собрала более 1,5 млн рублей. Это абсолютный рекорд среди всех созданных в СССР кинолент, перезапущенных в кино с лета 2019 года",