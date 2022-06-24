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2 часа назад

Назван самый кассовый перевыпуск советского кино в 2022 году

ТАСС

Фильм режиссера Сергея Соловьева "Асса" стал наиболее кассовым перевыпуском советского кино на большом экране в 2022 году, сборы картины превысили 1,5 млн рублей в первый уикенд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала "Мосфильм. Золотая коллекция".

Назван самый кассовый перевыпуск советского кино в 2022 году
Фото: Кадр из фильма "Асса"Кадр из фильма "Асса"

"Фильм "Асса" стал самым кассовым советским перевыпуском 2022 года и показал лучший с начала пандемии старт для советских фильмов в большом прокате. За первый уикенд, с 16 по 19 июня, картина собрала более 1,5 млн рублей. Это абсолютный рекорд среди всех созданных в СССР кинолент, перезапущенных в кино с лета 2019 года",

- рассказали в пресс-службе.

Сведения о сборах содержатся в базе ЕАИС (Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах). На данный момент касса фильма превысила 2,5 млн рублей.

Фильм "Асса" вышел в 1988 году. В нем звучали музыка групп "Кино", "Аквариум", "Браво", демонстрировались произведения авангардных художников. Роли в картине исполнили Сергей Бугаев, Татьяна Друбич, Станислав Говорухин и другие артисты. Картина вернулась на большой экран к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя. Прокат охватывает 245 кинотеатров в 112 городах страны.

Хороший результат в повторном прокате показали также фильмы "Иди и смотри" (1985) Элема Климова, "Июльский дождь" (1966) Марлена Хуциева, "Любовь и голуби" (1984) Владимира Меньшова.

Канал "Мосфильм. Золотая коллекция" летом выпустит в кино фантастическую комедию "Кин-дза-дза!" (1986) Георгия Данелии, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова, а осенью представит зрителям еще один фильм Данелии - "Мимино" (1977).

Фильмы,Аквариум,Любовь и голуби,Марлен Хуциев,Татьяна Друбич,Георгий Данелия,Владимир Меньшов,Станислав Говорухин,Виктор Цой,Сергей Соловьев,Сергей Бугаев,
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