Голос эпохи и двух поколений: что посмотреть с Шатуновым

Вчера, 23 июня, россиян поразило неожиданное известие – скончался Юрий Шатунов. Экс-солист «Ласкового мая» – голос эпохи и нескольких поколений. Кстати, артист не только пел, но и снимался в кино. Давайте вспомним!

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Почем нынче ласковые», 1990 год

Юрию Шатунову было 17 лет. Все девчонки сходили по нему с ума. «Ласковый май» становился легендой. Это документальный фильм о становлении группы.

«Счастливы вместе», 2006-2013 год

Шатунов сыграл самого себя в популярном сериале на ТНТ. Он появился в 4-м сезоне в 282-й серии, которая называется «Измена Полена».

«Ласковый май», 2009 год

Это художественный фильм-биография о том, как ребята из детского дома стали звездами, а их песни напевают и десятилетия спустя.

«Вечерний Ургант», 2012 год