Голос эпохи и двух поколений: что посмотреть с Шатуновым

Вчера, 23 июня, россиян поразило неожиданное известие – скончался Юрий Шатунов. Экс-солист «Ласкового мая» – голос эпохи и нескольких поколений. Кстати, артист не только пел, но и снимался в кино. Давайте вспомним!
Юрию Шатунову было 17 лет. Все девчонки сходили по нему с ума. «Ласковый май» становился легендой. Это документальный фильм о становлении группы.
Шатунов сыграл самого себя в популярном сериале на ТНТ. Он появился в 4-м сезоне в 282-й серии, которая называется «Измена Полена».
Это художественный фильм-биография о том, как ребята из детского дома стали звездами, а их песни напевают и десятилетия спустя.
Шатунов дважды приходил у Урганту. Первый раз 27 марта 2013 года, второй – 11 декабря 2014 года.