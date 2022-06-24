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1 час назад

Джордж Мартин работает над сиквелом «Игры престолов» про Джона Сноу

Чемпионат.comиещё 2

В середине июня стало известно, что HBO разрабатывает сериал во вселенной «Игры престолов» про Джона Сноу. Шоу выступит продолжением и расскажет про любимчика фанатов сериала.

Джордж Мартин работает над сиквелом «Игры престолов»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартин подтвердил, что вместе с HBO работает над шоу. Также стало и его рабочее название. Пока что сериал называется «Сноу». Также Мартин забавно прокомментировал ситуацию и назвал ее утечкой.

Но, да, это правда. Это не было официальным объявлением от HBO, так что, похоже, произошла еще одна утечка.

Также стало известно, что сама идея шоу пришла исполнителю роли Джона Сноу, Киту Харингтону.

Я не могу назвать вам имена сценаристов и шоураннеров, так как это еще не было подтверждено, но Кит тоже в этом поучаствовал.

А уже 21 августа выйдет еще один спин-офф «Игры престолов», «Дом дракона»

Фильмы,Игра престолов,Джон Сноу,Джордж Мартин,
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