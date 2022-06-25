Как снимали фильм «Большая перемена»

Никто из режиссеров не хотел браться за «киноагитку» «Большая перемена», спущенную сверху. Не побоялся рискнуть лишь Алексей Коренев, отстраненный от съемок на 10 лет за пошлую, по мнению худсовета, картину «Черноморочка». Вместе с писателем Георгием Садовниковым - автором книги «Иду к людям», вышедшей в середине 50-х, которая должна была лечь в основу «правильного» фильма, Коренев решил превратить дидактическую повесть о вечерней школе в искрометную комедию. И эксперимент удался!

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

«Большая перемена» снята по реальным событиям из жизни соавтора сценария Садовникова. В свое время он год работал учителем истории в школе рабочей молодежи в Краснодаре.

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- У меня в классе был ученик, смахивающий на Ганжу, - вспоминал Георгий Михайлович. - У Ледневой тоже есть прототип - крупная девушка, работавшая на стройке бетонщицей. Она влюбилась в меня и норовила проводить вечером до дома: «Вам одному будет страшно...»

Парик для Гвоздиковой

С женским кастингом создатели «Большой перемены» намучились. Нелли Ледневу вместо Светланы Крючковой могли бы сыграть Наталья Гвоздикова или Ольга Науменко. Но не прошедший пробы на роль Ганжи Юрий Векслер попросил жену - никому не известную студентку третьего курса Школы-студии МХАТ Светлану Крючкову - отвезти сценарий обратно на киностудию. Девушка так приглянулась Кореневу, что он пригласил ее попробовать себя в роли жены Ганжи. «Он тащит вас в комнату, а вы сопротивляетесь», - поставил задачу режиссер. Репетировала Светлана с Александром Збруевым.

- Так вошла в образ, что прокусила Саше палец, - вспоминает Крючкова. - Пошла кровь. Коренев скомандовал: «Спасибо, достаточно». Я поняла, что никуда меня не возьмут. Ехала в троллейбусе домой и плакала. Только зашла в квартиру, и раздался звонок от ассистентки режиссера. Так мне досталась роль Нелли.

На роль красавицы Полины (Гвоздикова) позвали Наталью Гундареву. Ответа ждали несколько дней. Прочитав сценарий, артистка выпалила режиссеру:

- А ты мою задницу видел?

Наталья Георгиевна стеснялась пышных форм и считала, что не годится на роль изящной возлюбленной учителя. Тем не менее Коренев уговорил Гундареву приехать на пробы и почти сразу понял, что она права. Наталье Гвоздиковой же Коренев разрешил сниматься лишь после того, как та согласилась носить в кадре темный парик, который легендарному художнику по костюмам Шели (Мариам) Быховской (она работала на картинах «Судьба резидента», «Семнадцать мгновений весны», «Тихий Дон» Герасимова, «Три тополя на Плющихе», «Карнавал», а начинала стажером в Большом театре) прислали прямо из Японии. Блондинок в команде и так уже был перебор.

- Надевали его на меня в самый последний момент - перед съемкой, - рассказывала Гвоздикова. - Постоянно ходить в парике было невыносимо: снимали в жарких павильонах или на пляже, где Полина катается на водных лыжах. Из-за такого цвета волос после премьеры меня никто не узнавал!

Пьяный поцелуй

Пляж, реку и производственные эпизоды «Большой перемены» снимали в Ярославле.

- Мы жили в жуткой гостинице с тараканами, но все равно радовались жизни, - поведала Нина Маслова (Коровянская). - Дружно отмечали 9 Мая. Зарплату нам задержали, так мы походили по комнатам, собрали по копейке и накрыли потрясающе вкусный стол.

А однажды, перед отъездом в Москву Льва Дурова, сыгравшего сержанта милиции, устроили чаепитие.

- Стоит пара стаканов с кипятильниками, - припомнил оператор Мукасей. - Вода закипела, и я, не подумав, схватил стакан. Обжег всю руку. Левка быстро повел меня в туалет. «Надо обязательно пописать на руку», - говорит. На пару помочились. Потом уже мази, бинты... Но благодаря первой помощи Дурова смог не выпасть из процесса - представляете, этот странный народный метод действительно сработал!

В роли завода, где трудятся Ганжа и компания, выступил Ярославский шинный. Как-то раз съемочная группа нарвалась на нового охранника, который не хотел пропускать их машину и требовал пропуск. Разговаривать с ним по очереди выходили Ролан Быков (Петрыкин), Михаил Кононов, Александр Збруев. Но тот уперся рогом и угрожал милицией. И только когда охранник схватился за дубинку, из окошка авто высунулся косой Савелий Крамаров (Тимохин). Его мужик сразу узнал и пропустил группу. В качестве извинений даже принес бутылку водки.

Примечательно, что студент ГИТИСа Савелий Викторович, женатый на инженере-конструкторе Людмиле, пытался на площадке ухаживать сразу за двумя актрисами - Гвоздиковой и Масловой.

- Он несколько раз подвозил меня домой и спрашивал: «Как вы считаете, такая девушка, как вы, может выйти за меня?»

- признается Наталья Федоровна.

- А я тогда только-только вышла замуж (за высокопоставленного чиновника; это был второй брак 24-летней актрисы - в первый раз вышла за болгарина, когда была студенткой ВГИКа. - К. Б.), - говорит Маслова. - И если бы не это, возможно, у нас с Савелием было бы что-то серьезное.

А помните сцену, когда Люська (Ирина Азер) ждет Ляпишева (Проскурин) на танцах, а его увел на лекцию Петрыкин (Быков)? Поздно вечером кавалер Люськи появляется весь мокрый, потому что бежал по пояс в воде.

- Витя Проскурин страшно замерз тогда, и, чтобы он согрелся, ему налили водки, - рассказывала Ирина Азер. - По-моему, он первый раз в жизни ее попробовал, потому что быстро захмелел и пошел купаться. Все его ищут, а Вити нет… Возвращается раненый. Оказывается, напоролся в пруду на стекло и порезал ногу. Ногу забинтовали и опять принялись снимать. «Витя, я тебя прошу, не надо меня целовать. Камеры стоят так, что ничего не видно. Просто обнимемся», - говорю я хмельному Проскурину. А он возьми да поцелуй меня с пьяных глаз по-настоящему. Еле отцепилась. Именно этот дубль и вошел в картину.

Оператора едва не закатали в асфальт

Кстати, о «водных процедурах». Помните, как Кононов изображал тонущего? Так вот актер постеснялся признаться, что не умеет плавать, и полез в Волгу! Разумеется, на съемках дежурили водолазы-спасатели. Но только Ролан Быков понял, что «Нестор Петрович» действительно тонет. И ринулся спасать коллегу.

- Если бы он вовремя не подсуетился, неизвестно, чем бы закончились съемки для Миши,

- разводил руками Мукасей.

В другой раз несчастье чуть не приключилось со Светланой Крючковой. Ей предстояло за один день научиться управлять асфальтовым катком.

- Он огромный, тяжелый, - вспоминала актриса. - Я его включила, и он поехал. И прямо на оператора! Чудом успели остановить в последний момент.

К обучению Кузьменкова и Гвоздиковой стоять на водных лыжах подошли со всей серьезностью. Для этого на площадку пригласили настоящих мастеров спорта. Они занимались с актерами несколько дней, но... безуспешно. В итоге на лыжах снимали дублеров. А на крупных планах Гвоздикова просто стояла на подставке.

Другой финал

Коренев хотел снять пять серий. Но неожиданно закончились деньги, выделенные на картину. Да и из графика группа выбилась. Поэтому остановились на четырех сериях и изменили финал.