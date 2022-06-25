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2 часа назад

Критики похвали очередной сиквел франшизы Marvel «Тор: Любовь и гром»

Слово и Дело

В Голливуде состоялась мировая кинопремьера очередного эпизода кинофраншизы Marvel «Тор: Любовь и гром» (Thor: Love and Thunder). После просмотра в соцсетях появились первые отзывы критиков и журналистов о продолжении приключений скандинавского бога.

Критики похвалили очередной сиквел франшизы Marvel «Тор: Любовь и гром»
Фото: Кадр из фильма "Любовь и гром"Кадр из фильма "Любовь и гром"

«Тор: Любовь и гром» — это яркий и динамичный взрыв, который доставляет удовольствие. Тор Хемсворта остается жемчужиной в короне Marvel. Горр Бэйла — пугало-убийца, которое сочетает в себе манерность и жуткость. Фостер в исполнении Портман и Валькирия в исполнении Томпсон — первоклассная пара», — написал один из критиков.

Среди комментариев о фильме преобладают положительные. Многие хвалят отличную актерскую работу Натали Портман, Кристиана Бейла и, конечно же, Криса Хемсворта. Менее восторженные зрители обратили внимание на проблемы с сюжетом и шаблонность злодея.

Фильмы,Крис Хемсворт,Натали Портман,
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