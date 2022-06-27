Аксенова снимается в новом триллере «Жить жизнь»

Начались съемки психологического триллера «Жить жизнь» с Любовью АКСЕНОВОЙ в главной роли, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

Фото: Провинция.ру Провинция.ру

Сюжет восьмисерийного фильма рассказывает историю успешного маркетолога Ани – 30-летней образованной и яркой девушки. В личной жизни у Ани недавно случилась трагедия – погиб муж. Но смерть любимого человека не сломила ее, а заставила переосмыслить свою жизнь и идти дальше.

Аня не спешит заводить романы, занимается собой, находит новые увлечения. Но однажды все кардинально меняется – героиня встречает нового поклонника. Отношения с ним складываются непросто, они наполнены психологическими манипуляциями мужчины, на которые Аня почему-то ведется. В попытке проанализировать причины своего поведения девушка понимает, что это уже не первые нездоровые отношения в ее жизни, и их сюжет повторяется с завидным постоянством.

Возможно, причина не в мужчинах, а в ней самой?