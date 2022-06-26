Как работает киноцензура в Китае

Голливудские фильмы любят китайцы. Но цензура там ни перед чем не останавливается: запрещает, удаляет, меняет концовки или хотя бы переписывает субтитры. «Фабрика грез» предпочитает заранее подгонять свои образы под коммунистический режим
Вы знаете культовый клуб рестлеров Дэвида Финчера? Да, в нем все оборачивается хеппи-эндом: фильм не заканчивается взрывами и полным развалом общества, но полиция успешно вмешивается, арестовывает главаря страшного заговора, запирает его в психушке и дальше все живут счастливо. Не обошлось и без кровавой перестрелки в финале «Освобожденного Джанго», а, например, «Горбатая гора» тайваньско-американского режиссера Энга Ли вообще не существует, хотя он и получил ряд наград.
Что, вы помните сюжеты немного по-другому? Тогда знайте, что именно так они представлялись зрителям в Китае, славящемся своими безжалостными цензорами, которые не боятся вырезать, переписывать или даже визуально редактировать. И почему Голливуд добровольно подвергается цензуре? Как всегда, за этим стоят деньги: КНР — второй по прибыльности рынок в мире после США.
Цензура кино в Китае почти так же стара, как и само средство массовой информации: первое бюро по режиссуре кино было создано в 1911 году для поиска фильмов с «непристойными сценами», для которых оно лицензировало кинотеатры. Для Китайской национальной партии, присоединившейся к ней в 1919 году, распространялся запрещенный контент. Например, фильмы, пропагандирующие христианство, не допускались к показу, поскольку считалось, что они оказали негативное влияние на общество. Также были запрещены кадры похищений или физических проявлений любви. Произведения жанров у-ся и шэнь-куэ, основанные на батальных сценах, божествах, чудовищах и легендарных воинах, беспокоили правительство за подстрекательство к идеям мятежа или «распространение суеверий и ненаучного мышления».
В 1930 году Китай ввел цензуру фильмов и установил категории нежелательного контента для правоохранительных целей: фильмы, которые наносили ущерб гордости китайской нации, отклонялись от партийной доктрины, нарушали нравственность или общественный порядок, или пропагандировали суеверия, были запрещены. Правила стали воображаемой основой, которая претерпевала незначительные изменения в течение 20 века, а затем постепенно разрасталась. В 1983 году, например, также были запрещены фильмы, которые поддерживали бы граждан в совершении противоправных действий или отрицали заслуги важных личностей. Действующий закон, регулирующий, что можно, а что нельзя на киноэкране, действует с 2017 года. И иногда он включает такие общие формулировки, что при небольшом усилии власти могут «вписать» практически каждое изображение в одну из восьми проблемных категорий.
За соблюдением правил следит специальный комитет, который оценивает пригодность работы для китайского рынка и на этой основе лицензирует просмотр. Если фильм, сериал или аудиовизуальный носитель в целом не получат разрешения, они не только не появятся на экранах или на телевидении в Китае, но и не будут транслироваться или распространяться в цифровом виде. Однако ситуация не всегда приводит к полному запрету, как в случае с вышеупомянутой Tamed Mountain, повествующей о жизни двух ковбоев-геев в американской деревне. Однополая любовь в Китае недопустима. Однако в фильме Ли это ключевой мотив, который просто нельзя упустить, поэтому китайские зрители просто не могли насладиться романтической драмой. Однако когда режиссер получил за свою работу «Оскар» и ряд других наград, государственные новости лицемерно подписались под его творчеством и назвали его «звездой китайского кино и гордостью нации».
Гораздо чаще комиссия выявляет проблемы и вносит изменения в фильмы. О них позаботится либо сама продакшн-студия, либо китайский дистрибьютор. Знаменитая сцена из «Титаника», в которой Леонардо ДиКаприо рисует полуобнаженную Кейт Уинслет, в китайской версии «обрезана» так, что груди актрисы не видно. В «Миссия невыполнима 3» Том Круз разъезжает по крышам Шанхая, однако такое проникновение в частную жизнь граждан великой державы было оскорбительно для китайских цензоров, и шесть минут отснятого материала в итоге исчезли из фильма.
Фильм «Торговец смертью», повествующий о судьбе циничного торговца оружием, содержит столько спорных для Китая сцен, что кадры сократили на полчаса, а изменения не ушли в конец: В оригинальной версии Николас Кейдж произносит речь, в которой рассказывается, насколько коррумпирована политическая система. Впоследствии закулисные игроки освобождают его из тюрьмы, чтобы он вернулся к торговле оружием. Для китайского рынка, однако, речь дошла только до половины, пока еще можно понять, что герой сожалеет о своих поступках, сознается в суде и остаток жизни проводит за решеткой. Другими словами, в Китае восторжествует наивная справедливость.
Однако многие голливудские фильмы проходят самоцензуру перед съемками. Раньше билеты в американские кинотеатры были основным финансовым двигателем местной киноиндустрии. Однако появление стриминговых сервисов и пиратства значительно ослабили продажи, клиентов в США уже не хватало, а потому при съемках пришлось начать гораздо больше учитывать требования зарубежных рынков. В то же время Народная Республика представляет крупнейший кинорынок с 2020 года, и поэтому неразумно противопоставлять там цензоров. «Перед съемками нужно быть очень осторожным, чтобы не натравить Китай друг на друга. Более 70 процентов доходов от билетов в кино поступает с зарубежных рынков, и без Китая был бы массовый спад», — объясняет Стэнли Розен, который преподает политологию в Университете Южной Калифорнии.
Он снимается в тени цензуры, и хороший пример — Мулан, экранизация одноименного мультфильма: Из-за китайских ограничений золотой дракон Мушу, один из самых популярных персонажей в оригинальной версии, исчез, как и два главных злодея, потому что это то, что предпочитает китайская аудитория. Поцелуй между Мулан и ее парнем нужно было пропустить, даже когда актеры снимали его, и было еще много изменений. В конце концов, Китай все равно запретил фильм, потому что новостные порталы упомянули его в связи с нарушениями прав человека в стране.
В случае с Red Dawn: New Blood ситуация была еще более причудливой. Ремейк классического фильма 1984 года, в котором Советский Союз начинает вторжение в Америку, уже во время съемок столкнулся с рядом трудностей. Однако, когда Народная Республика узнала, что Китай заменил первоначальную советскую угрозу, в СМИ разразились жесткие меры, и заголовки гласили: «США переделывают фильм о холодной войне, чтобы демонизировать Китай!» Ссылки MGM на азиатскую мощь должны измениться, и Новым агрессором должна была стать Северная Корея. Поэтому MGM вызвала на помощь пять команд по спецэффектам, которые затем прошли весь кадр секунду за секундой, заменив все флаги, ориентиры или китайскую символику в целом на северокорейскую. Однако в итоге боевик с Крисом Хемсвортом все равно не вышел в КНР, критика разорвала его на части, а выручка не покрыла даже затрат.