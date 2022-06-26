Как работает киноцензура в Китае

Голливудские фильмы любят китайцы. Но цензура там ни перед чем не останавливается: запрещает, удаляет, меняет концовки или хотя бы переписывает субтитры. «Фабрика грез» предпочитает заранее подгонять свои образы под коммунистический режим

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Вы знаете культовый клуб рестлеров Дэвида Финчера? Да, в нем все оборачивается хеппи-эндом: фильм не заканчивается взрывами и полным развалом общества, но полиция успешно вмешивается, арестовывает главаря страшного заговора, запирает его в психушке и дальше все живут счастливо. Не обошлось и без кровавой перестрелки в финале «Освобожденного Джанго», а, например, «Горбатая гора» тайваньско-американского режиссера Энга Ли вообще не существует, хотя он и получил ряд наград.

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Что, вы помните сюжеты немного по-другому? Тогда знайте, что именно так они представлялись зрителям в Китае, славящемся своими безжалостными цензорами, которые не боятся вырезать, переписывать или даже визуально редактировать. И почему Голливуд добровольно подвергается цензуре? Как всегда, за этим стоят деньги: КНР — второй по прибыльности рынок в мире после США.

Суеверия, любовь и ереси

Цензура кино в Китае почти так же стара, как и само средство массовой информации: первое бюро по режиссуре кино было создано в 1911 году для поиска фильмов с «непристойными сценами», для которых оно лицензировало кинотеатры. Для Китайской национальной партии, присоединившейся к ней в 1919 году, распространялся запрещенный контент. Например, фильмы, пропагандирующие христианство, не допускались к показу, поскольку считалось, что они оказали негативное влияние на общество. Также были запрещены кадры похищений или физических проявлений любви. Произведения жанров у-ся и шэнь-куэ, основанные на батальных сценах, божествах, чудовищах и легендарных воинах, беспокоили правительство за подстрекательство к идеям мятежа или «распространение суеверий и ненаучного мышления».

В 1930 году Китай ввел цензуру фильмов и установил категории нежелательного контента для правоохранительных целей: фильмы, которые наносили ущерб гордости китайской нации, отклонялись от партийной доктрины, нарушали нравственность или общественный порядок, или пропагандировали суеверия, были запрещены. Правила стали воображаемой основой, которая претерпевала незначительные изменения в течение 20 века, а затем постепенно разрасталась. В 1983 году, например, также были запрещены фильмы, которые поддерживали бы граждан в совершении противоправных действий или отрицали заслуги важных личностей. Действующий закон, регулирующий, что можно, а что нельзя на киноэкране, действует с 2017 года. И иногда он включает такие общие формулировки, что при небольшом усилии власти могут «вписать» практически каждое изображение в одну из восьми проблемных категорий.

Гордость нации

За соблюдением правил следит специальный комитет, который оценивает пригодность работы для китайского рынка и на этой основе лицензирует просмотр. Если фильм, сериал или аудиовизуальный носитель в целом не получат разрешения, они не только не появятся на экранах или на телевидении в Китае, но и не будут транслироваться или распространяться в цифровом виде. Однако ситуация не всегда приводит к полному запрету, как в случае с вышеупомянутой Tamed Mountain, повествующей о жизни двух ковбоев-геев в американской деревне. Однополая любовь в Китае недопустима. Однако в фильме Ли это ключевой мотив, который просто нельзя упустить, поэтому китайские зрители просто не могли насладиться романтической драмой. Однако когда режиссер получил за свою работу «Оскар» и ряд других наград, государственные новости лицемерно подписались под его творчеством и назвали его «звездой китайского кино и гордостью нации».

Гораздо чаще комиссия выявляет проблемы и вносит изменения в фильмы. О них позаботится либо сама продакшн-студия, либо китайский дистрибьютор. Знаменитая сцена из «Титаника», в которой Леонардо ДиКаприо рисует полуобнаженную Кейт Уинслет, в китайской версии «обрезана» так, что груди актрисы не видно. В «Миссия невыполнима 3» Том Круз разъезжает по крышам Шанхая, однако такое проникновение в частную жизнь граждан великой державы было оскорбительно для китайских цензоров, и шесть минут отснятого материала в итоге исчезли из фильма.

Кто устанавливает правила?

Фильм «Торговец смертью», повествующий о судьбе циничного торговца оружием, содержит столько спорных для Китая сцен, что кадры сократили на полчаса, а изменения не ушли в конец: В оригинальной версии Николас Кейдж произносит речь, в которой рассказывается, насколько коррумпирована политическая система. Впоследствии закулисные игроки освобождают его из тюрьмы, чтобы он вернулся к торговле оружием. Для китайского рынка, однако, речь дошла только до половины, пока еще можно понять, что герой сожалеет о своих поступках, сознается в суде и остаток жизни проводит за решеткой. Другими словами, в Китае восторжествует наивная справедливость.

Однако многие голливудские фильмы проходят самоцензуру перед съемками. Раньше билеты в американские кинотеатры были основным финансовым двигателем местной киноиндустрии. Однако появление стриминговых сервисов и пиратства значительно ослабили продажи, клиентов в США уже не хватало, а потому при съемках пришлось начать гораздо больше учитывать требования зарубежных рынков. В то же время Народная Республика представляет крупнейший кинорынок с 2020 года, и поэтому неразумно противопоставлять там цензоров. «Перед съемками нужно быть очень осторожным, чтобы не натравить Китай друг на друга. Более 70 процентов доходов от билетов в кино поступает с зарубежных рынков, и без Китая был бы массовый спад», — объясняет Стэнли Розен, который преподает политологию в Университете Южной Калифорнии.

Холодная Северная Корея

Он снимается в тени цензуры, и хороший пример — Мулан, экранизация одноименного мультфильма: Из-за китайских ограничений золотой дракон Мушу, один из самых популярных персонажей в оригинальной версии, исчез, как и два главных злодея, потому что это то, что предпочитает китайская аудитория. Поцелуй между Мулан и ее парнем нужно было пропустить, даже когда актеры снимали его, и было еще много изменений. В конце концов, Китай все равно запретил фильм, потому что новостные порталы упомянули его в связи с нарушениями прав человека в стране.