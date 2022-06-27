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3 часа назад

Назван самый кассовый фильм 2022 года

Kinobugle.ruиещё 2

Том Круз заработал очередную ачивку в кинобизнесе. Впервые фильм с его участием преодолел планку в 1$ млрд долларов. Такое достижение на пятой! неделе проката демонстрирует «Топ Ган: Мэверик». Если быть более точными, то сейчас у фильма $1,006 млрд и это лучший результат на данный момент в 2022 году. Позади остался «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» ($943 млн).

Назван самый кассовый фильм 2022 года
Фото: Kinobugle.ruKinobugle.ru

Достижение «Топ Гана 2» выглядит еще более впечатляющим с учетом того, что фильм официально так и не вышел в Китае и России. Фантастический результат для картины, которая появилась спустя 36 лет после релиза первой части.

Еще более невероятным выглядит факт того, что в домашнем прокате «Мэверик» вновь занял первое место, собрав $30,5 млн. Такая же сумма у дебютанта – «Элвиса» от База Лурмана. С учетом международных сборов общая касса байопика составила $50,5 млн.

«Мир Юрского периода: Господство» опустился на третье место, имея в кармане $746,6 млн. Такие сборы нельзя назвать выдающимися, но и провалом считать не стоит. По всей вероятности, следующую часть саги об оживших динозаврах придется подождать примерно столько же, сколько разделяло первую и вторую трилогии.

Мистический хоррор «Черный телефон» от Скотта Дерриксона про похищенного ребенка, который общается с умершими жертвами своего похитителя собрал $35,8 млн. Бюджет проекта оценивается в $17 млн, так что за его окупаемость переживать не стоит.

Хуже всего на данный момент чувствует себя «Базз Лайтер» от Disney. Он обвалился на 65% во второй уикенд и заработал дома лишь $17,7 млн. Еще $19,3 млн добавили международные сборы. Совокупная касса с начала проката составляет $152,4 млн, что для фильма с бюджетом $200 млн можно считать провалом. Зрители, посмотревшие картину, отмечают достаточно слабый сюжет, не вытягивающий сам по себе. С учетом скандала, с присутствием однополого поцелуя (и, по расхожему мнению, не обязательно уместного) Pixar уже сейчас может подсчитывать убытки.

Фильмы,Мэверик,Том Круз,Скотт Дерриксон,Walt Disney,
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