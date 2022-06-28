«Топ Ган: Мэверик» стал самым кассовым фильмом 2022 года

Рекордные сборы фильма доказывают, что зритель истосковался по классическим олдскульным кинокартинам.

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Боевик «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли уже собрал в мировом прокате свыше $ 1 млрд. Это самый кассовый фильм 2022 года. Даже главный хит года от Marvel — «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия» — уже отстаёт (на $ 55 млн), хотя вышел на три недели раньше.

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Более того, новинка стала самым кассовым фильмом в карьере Тома Круза. Раньше рекорд удерживала «Миссия невыполнима: Последствия» — $ 791 млн. Да и в целом сам Круз в первую очередь известен как раз по «Миссии невыполнима», а также по «Грани будущего», «Обливиону» и другим высокобюджетным боевикам.

В домашнем прокате «Топ Ган: Мэверик» заработал $ 521,7 млн, в мировом — $ 484,7 млн. Цифры продолжают активно расти из-за превосходного сарафанного радио, но даже текущий результат уже феноменален. На преодоление миллиарда ушло меньше месяца. Боевик стал вторым фильмом наряду с «Человеком-пауком: Нет пути домой», которому удалось преодолеть отметку в $ 400 млн в американском прокате с начала пандемии коронавируса. Этот момент фиксирует очень важную тенденцию.

«Топ Ган: Мэверик» начали показывать на фоне Дня поминовения (30 мая). Это национальный праздник в США, посвящённый памяти погибших американских военнослужащих. Как видно, публика отлично приняла проект режиссёра Джозефа Косински. Хотя столь ошеломительный результат по сборам вообще не ожидался.

Для начала нужно разобраться, что из себя представляет «Топ Ган». Первая часть режиссёра Тони Скотта вышла в далёком 1986 году. Синопсис банальный. Искусный пилот истребителя Ф-14, курсант элитного училища ВМС США Пит «Мэверик» Митчелл (Том Круз), летающий как бог и руководимый как в жизни, так и в небе инстинктами, а не разумом, влюбляется в инструктора училища, астрофизика Шарлотту «Чарли» Блэквуд (Келли Макгиллис), которая долгое время отказывает ему во взаимности. Если кратко – военный фильм с элементами любовной драмы, в котором ценности преданности делу и мужской дружбы занимают особое место.

Первый «Топ Ган» не снискал большого успеха в оценках. Рейтинг 6,9/10 на IMDB и слабый приём зрителей и критиков показательны. Вполне объяснимо, поскольку в те времена подобные фильмы выходили пачками и было сложно удивить какой-то уникальностью.

Хотя финансово лента оказалась гиперуспешной: при скромном бюджете в $ 15 млн фильма заработал баснословные $ 354 млн.

Возможно, жители постсоветского пространства приняли первый фильм даже лучше, чем американцы. Молодые Том Круз, Келли Макгиллис и Мег Райан, Вэл Килмер в роли яркого антагониста, впоследствии ставшего другом главного героя, сделали своё дело. Вдобавок «Топ Ган» часто показывали по отечественному телевидению в девяностых и нулевых.

На «Кинопоиске» рейтинг первой части на пару десятых выше, чем на американском аналоге. Но, как ни крути, о какой-то культовости проекта в России или любой другой точке мира (включая США) речь не шла.

Тем страннее было видеть анонс продолжения от Paramount несколько лет назад. Да, за счёт имени Круза можно было рассчитывать на сборы в несколько сотен миллионов долларов, но вряд ли кто-то ожидал коммерческие рекорды с лучшим стартом в истории студии. А рекорды были такими, что позавидовали бы раскрученные франшизы вроде «Пиратов Карибского моря» или фильмов Marvel. Ещё более удивительно наблюдать за тёплым приёмом публики – у второй части 97% положительных рецензий на Rotten Tomatoes, рейтинг 8,6 на IMDB.

Том Круз ещё до выхода фильма в прокат неоднократно подчёркивал, что «Топ Ган: Мэверик» предназначен исключительно для большого экрана. $ 140 млн бюджета не были спущены на ветер. Тем более что прямой гонорар Круза составляет всего $ 13 млн (хотя с процентом от сборов Круз получит $ 100-200 млн за съемки во второй части). Но коммерческий успех ленты и хорошие отзывы критиков объясняются не только словами актёра.

Всё дело в ценностях фильма. «Топ Ган: Мэверик» словно возвращает зрителя в традиционалистскую эпоху прошлого, где нет никакой «культуры отмены», засилья франшиз и излишней приверженности интересам определённых меньшинств. Таких картин в последнее время очень не хватало. У ленты совсем не «оскаровский» формат, но от этого она только выигрывает. Фильм вряд ли будет претендовать на престижные статуэтки в значимых номинациях, что для широкой массы зрителей трагедией не станет.

Действие «Мэверика» происходит ровно через 36 лет после событий в первом фильме, но характер и повадки главного героя не изменились. Легендарный Питер Митчелл решает поработать новым лётным инструктором Top Gun, где также обучается Брэдли «Задира» Брэдшоу (Майлз Теллер), сын погибшего в первой части Ника «Гуся» Брэдшоу из первой части. Это краткое описание сюжета второй части.

Время словно не властно над Томом Крузом. За 36 лет он не особо постарел. Подобного не скажешь про Вэла Килмера, который со своими накопленными с возрастом болячками всё-таки появляется во второй части в роли Тома «Айсмэна» Казански. Келли Макгиллис уже давно бросила съемки в кино, поэтому в качестве любовного интереса главного героя была выбрана более молодая и привлекательная Дженнифер Коннелли, сыгравшая Пенелопу «Пенни» Бенджамин — мать-одиночку, владелицу бара и дочь бывшего адмирала. Главное, что изменения в касте не пошли во вред сиквелу, а скорее наоборот.