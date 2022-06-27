Быков рассказал об истинном отношении Балабанова к «Брату»

«Он про “Брата” говорил: “Ну хотите — смотрите”. Мол, я могу и такое снять, такой массовый продукт. Была ли для него эта картина ключевой? Мне кажется нет. Все-таки он был человек гораздо более тонкий, глубоко мыслящий. Это и по “Груз 200” видно»,