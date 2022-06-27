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3 минуты назад

Режиссер Быков рассказал об истинном отношении Алексея Балабанова к фильму «Брат»

FBM.ru

Российский кинорежиссер Юрий Быков рассказал об истинном отношении своего покойного коллеги Алексея Балабанова к его легендарному фильму «Брат».

Быков рассказал об истинном отношении Балабанова к «Брату»
Фото: FBM.ruFBM.ru

В ходе участия в YouTube-шоу «Белый шум» Быков сообщил, что сам Балабанов относился к киноленте с Сергеем Бодровым-младшим сдержанно и не считал данный проект лучшим в своей карьере.

«Он про “Брата” говорил: “Ну хотите — смотрите”. Мол, я могу и такое снять, такой массовый продукт. Была ли для него эта картина ключевой? Мне кажется нет. Все-таки он был человек гораздо более тонкий, глубоко мыслящий. Это и по “Груз 200” видно»,

— прокомментировал Быков.

Российский режиссер также добавил, что сам считает первую часть «Брата» более интересной, а продолжение 2000 года воспринимает менее удачным, поскольку он снимался больше из финансовых соображений.

Фильмы,Груз 200,Брат,Сергей Бодров,Юрий Быков,Алексей Балабанов,
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