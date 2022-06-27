Быков рассказал об истинном отношении Балабанова к «Брату»

Российский кинорежиссер Юрий Быков рассказал об истинном отношении своего покойного коллеги Алексея Балабанова к его легендарному фильму «Брат».
В ходе участия в YouTube-шоу «Белый шум» Быков сообщил, что сам Балабанов относился к киноленте с Сергеем Бодровым-младшим сдержанно и не считал данный проект лучшим в своей карьере.
«Он про “Брата” говорил: “Ну хотите — смотрите”. Мол, я могу и такое снять, такой массовый продукт. Была ли для него эта картина ключевой? Мне кажется нет. Все-таки он был человек гораздо более тонкий, глубоко мыслящий. Это и по “Груз 200” видно»,
— прокомментировал Быков.
Российский режиссер также добавил, что сам считает первую часть «Брата» более интересной, а продолжение 2000 года воспринимает менее удачным, поскольку он снимался больше из финансовых соображений.