5 фильмов для тех, кто со всеми разругался

Для тех, кто умудрился со всеми разругаться и сейчас ищет умиротворения, «Рамблер» собрал классные фильмы, которые на несколько часов отвлекут от всех проблем.

Фото: Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"

«Вечное сияние чистого разума» (2004)

Джим Керри и Кейт Уинслет в культовой мелодраме о застенчивом и меланхоличном парне Джоэле, серую жизнь которого навсегда меняет девушка с синими волосами и взрывным характером. Правда, кажется, они уже виделись. И даже когда-то были парой.

«500 дней лета» (2009)

Комедийная мелодрама с Зои Дешанель и Джозефом Гордон-Левиттом. Саммер – ироничная и непредсказуемая, Том – ранимый и романтичный, но судьба сводит их вместе. 500 дней их отношений показывают им, что путь к счастью непредсказуем, но невероятно забавен…

«В активном поиске» (2016)

Дакота Джонсон и Ребел Уилсон в комедийной драме о девушке по имени Элис, которая временно расстается с парнем и с новой подругой пускается во все тяжкие, пытаясь найти себя и устраивая личную жизнь после долгих отношений.

«Дождливый день в Нью-Йорке» (2019)

Красивая история от Вуди Аллена с Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Селеной Гомес в главных ролях. Гэтсби – из состоятельной семьи, Эшли – из небольшого города, и всего один день, который они должны были провести вместе, навсегда изменит их жизни…

Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"

«Ты умеешь хранить секреты?» (2019)

История по мотивам одноименного бестселлера Софи Кинселлы о девушке по имени Эмма, случайно рассказавшей все самое личное незнакомцу в самолете. Кто знал, что жизнь снова сведет их вместе, и ее попутчик окажется ее боссом. Главную роль в фильме исполнила Александра Даддарио.