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2 часа назад

Ли Уоннелл снимет нового «Зелёного шершня»

Кино-Панк

Инсайдеры издания Deadline сообщили, что Ли Уоннелл ведет переговоры с компанией Universal Pictures о постановке фильма «Зеленый шершень». Руководители Universal встречались с разными режиссерами на протяжении последних нескольких недель, но у Ли Уоннелла явное преимущество перед конкурентами за счёт последнего успешного проекта «Человек-невидимка».

Ли Уоннелл снимет нового «Зеленого шершня»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Сценарий фильма написал Дэвид КеппПарк Юрского периода», «Миссия: невыполнима», «Человек-паук») в начале 2022 года. Известно, что руководство Universal в восторге от текста, поэтому, как только будет утвержден режиссер, начнется подготовка к съемкам. Права на экранизацию приобретены у членов семьи создателя «Шершня» – Джорджа Трендла.

Зеленый шершень – предшественник Супермена. Рассказы о нём были популярны на американском радио в 1940-е годы. Последний фильм о герое в маске и плаще бутылочного цвета был снят Мишелем Гондри с Сетом Рогеном в главной роли в 2011 году. Предположительно, «Шершень» Ли Уоннелла будет противоположным по настроению – серьёзным и мрачным.

Начав карьеру в тандеме с Джеймсом Ваном («Пила», «Астрал», «Смертный приговор»), Ли Уоннелл быстро зарекомендовал себя отличным режиссером. Его собственные проекты «Астрал 3», «Апгрейд», «Человек-невидимка» окупились в прокате («Астрал 3» и «Человек-невидимка» в десятки раз) и получили преимущественно положительные отзывы. Один из главных талантов Уоннелла – создавать дорогую эффектную картинку при необыкновенно низких бюджетах до $10 млн.

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