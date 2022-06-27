Ли Уоннелл снимет нового «Зеленого шершня»

Инсайдеры издания Deadline сообщили, что Ли Уоннелл ведет переговоры с компанией Universal Pictures о постановке фильма «Зеленый шершень». Руководители Universal встречались с разными режиссерами на протяжении последних нескольких недель, но у Ли Уоннелла явное преимущество перед конкурентами за счёт последнего успешного проекта «Человек-невидимка».

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Сценарий фильма написал Дэвид Кепп («Парк Юрского периода», «Миссия: невыполнима», «Человек-паук») в начале 2022 года. Известно, что руководство Universal в восторге от текста, поэтому, как только будет утвержден режиссер, начнется подготовка к съемкам. Права на экранизацию приобретены у членов семьи создателя «Шершня» – Джорджа Трендла.

Зеленый шершень – предшественник Супермена. Рассказы о нём были популярны на американском радио в 1940-е годы. Последний фильм о герое в маске и плаще бутылочного цвета был снят Мишелем Гондри с Сетом Рогеном в главной роли в 2011 году. Предположительно, «Шершень» Ли Уоннелла будет противоположным по настроению – серьёзным и мрачным.