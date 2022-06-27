Летние фильмы, после просмотра которых захочется уйти в отрыв

Для тех, кто хочет в полной мере насладиться летними днями (и ночами), «Рамблер» собрал классные фильмы, после которых точно захочется уйти в отпуск.

Фото: Кадр из фильма "Спасатели Малибу" Кадр из фильма "Спасатели Малибу"

«Притворись моей женой» (2011)

Видео дня

Чтобы завоевать красотку, холостяк по имени Дэнни делает вид, что женат и имеет двоих детей. Правда, его новая избранница хочет познакомиться с его супругой, и главный герой просит знакомую коллегу на время сыграть роль его семьи. Что тут может пойти не по плану? В главных ролях ремейка комедии 1960-х годов: Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер.

«Отвязные каникулы» (2012)

Четыре студентки, которые дружат еще со школьной скамьи, грабят кафе ради отпуска на весенних каникулах. Им в этом помогает весьма сомнительный тип, торговец запрещенными веществами и оружием, знакомство с которым приносит девочкам массу острых ощущений. В главных ролях неоновой драмы Джеймс Франко, Селена Гомес, Ванесса Хадженс, Эшли Бенсон и Рэйчел Корин.

«Короли лета» (2013)

Инди-драмеди о дружбе и взрослении о трех подростках Джо, Патрике и Биаджо, которые решают сбежать из родного дома в лес, чтобы начать жизнь, независимую от родительского контроля. Построив самодельное жилье, друзья наконец-то ощущают себя полноправными хозяевами собственной судьбы…

«Жаркие летние ночи» (2017)

Жизнь подростка идет кувырком после знакомства с главным бунтарем города. Ситуация усугубляется, когда парень одновременно ухитряется и влюбиться, и стать наркоторговцем, и все это — в течение одного лета, проведенного на полуострове Кейп-Код в штате Массачусетс. Главную роль в фильме исполнил Тимоти Шаламе.

«Спасатели Малибу» (2017)

Горячий ребут супершоу 90-х о пляжных спасателях, которые случайно узнают, что их пляж находится под угрозой исчезновения. Хозяйка ночного клуба, по совместительству местный наркобарон, пытается прибрать побережье к рукам. Дамочка скупает всю недвижимость, не гнушаясь запугиваниями и убийствами владельцев земельных участков… В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Приянка Чопра Джонас, Александра Даддарио.

«Убийство на яхте» (2019)

Американская супружеская пара Ник и Одри Шпиц, полицейский и парикмахерша, наконец-то отправляются в отпуск в Европе. В самолете они знакомятся с английским аристократом, который приглашает их провести время на яхте дяди – известного миллиардера. Правда, вдруг престарелого главу семейства убивают при загадочных обстоятельствах, а главными подозреваемыми становятся американцы. В главных ролях: Дженнифер Энистон, Адам Сэндлер, Люк Эванс и другие.

Кадр из фильма "Убийство на яхте"

«Зависнуть в Палм-Спрингс» (2020)

Ромком с Энди Сэмбергом, покоривший критиков, о бездельнике Найлзе и сестре невесты Саре, которые заходят в загадочную пещеру, а на следующий день обнаруживают, что на календаре снова 9 ноября. Смогут ли они выбраться из праздничного Дня Сурка?