Что смотреть в кино с 30 июня

Главные премьеры недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Миньоны: Грювитация" Кадр из фильма "Миньоны: Грювитация"

"Миньоны: Грювитация"

Видео дня

Анимационный фильм рассказывает зрителям о детстве Грю. Длинноносый злодей в двенадцатилетнем возрасте мечтал стать членом организации «Злобная шестерка». Мальчик делал все, чтобы стать достаточно злым и примкнуть к настоящим злодеям. Кажется, его мечта вот-вот сбудется, ведь из организации изгнали лидера Уайлда Наклза и на освободившееся место вполне подходит Грю. Но «Злобная шестерка» отказывается принимать подростка в свои ряды. Грю крадет с помощью своих миньонов принадлежащий организации амулет, даже не подозревая, что из-за этого окажется в смертельной опасности. Грю со своими желтыми помощниками ударяется в бега и неожиданно в лице «уволенного» из «Злобной шестерки» Уайлда Наклза обретает союзника.

"Развод. Фильм первый"

Витя и Илона женятся практически сразу после знакомства, берут в ипотеку квартиру и готовятся к долгой и счастливой жизни, когда «жили долго и счастливо и умерли в один день». Но все оказывается совсем по-другому. Молодые люди, пропустив «конфетно-букетный» период, лишили себя возможности изучить друг друга. Опрометчивый поступок привел к тому, что, живя вместе, они начали видеть лишь недостатки друг друга и мириться с ними не желают. Витя и Илона постоянно ругаются и в результате разводятся. Но как быть с квартирой, купленной в ипотеку? Продать ее оказывается очень сложно из-за перепланировки. Жить приходится вместе, продолжая изводить друг друга придирками и претензиями.

"Коммандо"

По вине агента Управления по борьбе с наркотиками Джеймса Бейкера погибли невинные люди в результате вверенной ему миссии. Вернувшись домой, он никак не может пережить эту трагедию. Джеймса преследуют ночные кошмары, а также отмечаются другие проявления посттравматического расстройства. Кажется, жить обычной жизнью он уже не сможет. Но однажды в дом Бейкера проникают грабители и ему придется вновь применить все свои навыки, чтобы спасти семью от жестокой расправы.

"Черная гора"

Действие фильма происходит в конце 1979 года. Накануне празднования Нового года в один из карельских санаториев, расположенный в лесу, приезжают пятеро студентов для подготовки новогоднего спектакля. Среди молодых людей кипят страсти: Паша хочет сделать своей девушке Кате предложение, но влюбленный в нее руководитель группы по кличке Доцент похищает девушку. В свою очередь дочь ректора по прозвищу Мымра безответно любит Доцента и пытается его соблазнить. Да еще во время вечеринки у бассейна местный кочегар Витя, которого отчислили из университета, заявляет, что он потомок местных шаманов и проводит кровавый обряд. Правда, жертва, оказывается, выбрана неправильно. А результат обряда всех ужасает.

"Боец: Король ринга"