Стартовали съемки фильма о подвиге летчика Юсупова

"После знакомства с Дамиром, мы поняли, почему он — настоящий герой России. Когда на него обрушилась слава, когда ему стали предлагать работу в крупнейших авиакомпаниях мира, он остался верен своей стране, сохранил в себе скромного и достойного гражданина России",