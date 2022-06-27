Стартовали съемки фильма о подвиге летчика Юсупова

В Москве начались съемки фильма "На солнце вдоль рядов кукурузы" о подвиге летчика Дамира Юсупова, посадившего самолет с поломкой на кукурузное поле. Кандидатуру Егора Бероева, который сыграет главного героя, одобрил сам Юсупов.
"После знакомства с Дамиром, мы поняли, почему он — настоящий герой России. Когда на него обрушилась слава, когда ему стали предлагать работу в крупнейших авиакомпаниях мира, он остался верен своей стране, сохранил в себе скромного и достойного гражданина России",
— рассказал Бероев.
Сюжет фильма-катастрофы расскажет не только о самом инциденте, при котором самолет столкнулся со стаей чаек при взлете, а Юсупов посадил воздушное судно на кукурузное поле и спас жизни 233 человек. Зрители смогут узнать о судьбе главного героя: о первом посещении аэродрома, отказе авиационного вуза из-за проблем со здоровьем и многом другом.
Ранее стало известно, что режиссером фильма выступит Сарик Андреасян.