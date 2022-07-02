Кадр дня: зачем в фильме «Челюсти» одну сцену снимали 50 раз

Один вовсе не ключевой эпизод в знаменитом фильме Стивена Спилберга сняли лишь с 50 дубля. Причем никакой особой необходимости в пересъемке сцены на самом деле не было. Почему же режиссер заставил снять полсотни дублей, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Челюсти" Кадр из фильма "Челюсти"

Речь идет о небольшом эпизоде, в котором Квинт, герой Роберта Шоу, собирает гарпун. Актеру пришлось снова и снова, недоумевая, пересобирать оружие перед камерой, чтобы режиссеру понравился, наконец, результат. Актер никак не мог понять, что же хочет добиться Спилберг.

На самом же деле ответ был очень прост. Дело в том, что механическая акула. Без которой дальнейшие съемки были невозможны, внезапно сломалась и механикам требовалось время, чтобы починить ее. Чтобы члены съемочной группы не бездельничали, Спилберг пошел на хитрость, заставив всех работать над эпизодом с гарпуном до тех пор, пока акулу, наконец, не починили.