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38 минут назад

Кадр дня: зачем в фильме «Челюсти» одну сцену снимали 50 раз

Мария Кимакович

Один вовсе не ключевой эпизод в знаменитом фильме Стивена Спилберга сняли лишь с 50 дубля. Причем никакой особой необходимости в пересъемке сцены на самом деле не было. Почему же режиссер заставил снять полсотни дублей, читайте в материале «Рамблера».

Кадр дня: зачем в фильме «Челюсти» одну сцену снимали 50 раз
Фото: Кадр из фильма "Челюсти"Кадр из фильма "Челюсти"

Речь идет о небольшом эпизоде, в котором Квинт, герой Роберта Шоу, собирает гарпун. Актеру пришлось снова и снова, недоумевая, пересобирать оружие перед камерой, чтобы режиссеру понравился, наконец, результат. Актер никак не мог понять, что же хочет добиться Спилберг.

На самом же деле ответ был очень прост. Дело в том, что механическая акула. Без которой дальнейшие съемки были невозможны, внезапно сломалась и механикам требовалось время, чтобы починить ее. Чтобы члены съемочной группы не бездельничали, Спилберг пошел на хитрость, заставив всех работать над эпизодом с гарпуном до тех пор, пока акулу, наконец, не починили.

Лишь когда механики объявили режиссеру, что закончили свою работу, Спилберг, наконец, остался доволен результатом съемки эпизода с гарпуном и съемочная группа начала работать над другими сценами.

Фильмы,Челюсти,Роберт Шоу,Стивен Спилберг,
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