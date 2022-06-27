В кинотеатрах России могут показать фильм о Докторе Стрэндже

В мировой прокат картина вышла 2-го мая и к этому дню собрала почти $950 миллионов.

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Кто снялся в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»?

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Бенедикт Камбербэтч воспроизвёл свою роль Стивена Стрэнджа вместе с Бенедиктом Вонгом в качестве Вонга. Рэйчел Макадамс сыграла Кристину Палмер, а Элизабет Олсен Ванду. Первый трейлер также подразнил фанатов возвращением Чиветеля Эджиофора в роли Карла Мордо, ментора Стрэнджа, ставшего его врагом, и вводом в повествование Сочил Гомес в роли Америки Чавес. Кроме того, в фильм вернулись Джулиан Хиллиард и Джетт Клинне, которые в телесериале «Ванда/Вижн» сыграли близнецов Билли и Томми. Поговаривали также, что на экране могут появиться Том Хиддлстон (Локи), Оуэн Уилсон (Мобиус М.Мобиус) и София Ди Мартино (Сильви). Но не будем раскрывать здесь всех карт, чтобы для желающих посмотреть фильм сохранялась интрига.

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Кто поставил кинокомикс «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»?

Если вы являетесь фанатом фильмов с Тоби Магуайром о Человеке-пауке, то «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» станет для вас своего рода подарком. Сэм Рэйми, который ранее поставил трилогии о Человеке-пауке, приложил руку и к новой картине. Для Marvel Studios это логичный шаг, поскольку недавние фильмы по еt киновселенной находятся в тесной связке друг с другом и по содержанию, и по форме.

Когда вышел трейлер нового фильма?

Первые кадры из фильма «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» были представлены в дополнительных сценах к картине «Человек-паук: Нет пути домой», которая дебютировала в кинотеатрах 17-го декабря 2021-го года. 22-го декабря Marvel опубликовала в интернете тизер вместе с фразой из кинокомикса о Докторе Стрэндже, которая гласит: «Мультивселенная – это концепция, о которой мы знаем невероятно мало». А 13-го февраля киностудия показала официальный трейлер после того, как впервые выпустила его в одном из рекламных блоков Суперкубка по американскому футболу.

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Каков сюжет фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»?

Действие следует за доктором Стивеном Стрэнджем, продолжающим исследовать Камень времени. Предварительные видеоролики с нарезкой кадров дают некоторые подробности. Например, в трейлерах можно увидеть различные версии Доктора Стрэнджа, включая Верховного Хирурга, который ранее фигурировал в сериале Disney+ «Что, если…?». Может ли злодей во втором «Докторе Стрэндже» быть на самом деле самим Доктором Стрэнджем? У Marvel возможно всt.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» – это фильм ужасов?

Первые рецензии, выложенные 3-го мая, свидетельствовали о том, что грядущий фильм намного страшнее, чем предыдущие проекты киновселенной Marvel. Известный критик из Variety Оуэн Глейберман назвал кинокомикс «путешествием, интеллектуальной головоломкой, компьютерным ужастиком, квинтэссенцией марвеловской реальности и, временами, настоящим испытанием для зрителей». «Иногда это захватывающий беспорядок, но все же беспорядок», – отметил эксперт. Тем временем, Джон ДеФор из The Hollywood Reporter написал, что режиссеру Сэму Рэйми удалось продемонстрировать «вспышки своего характерного стиля», интегрировав элементы хоррора в фильм о супергероях.