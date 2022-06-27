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1 час назад

"Кинопоиск" снимет комедийный сериал о "русской кибердеревне"

Газета.Ruиещё 1

«Кинопоиск» объявил о создании сериал о «русской кибердеревне», в которой иронично показывается российское будущее. Режиссером проекта станет Сергей Васильев, участвовавший в создании оригинальных роликов на YouTube.

"Кинопоиск" снимет комедийный сериал о "русской кибердеревне"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Комедия «Кибердеревня» получит десять серий. Сообщается, что проект расширит вселенную, созданную авторами YouTube-канала birchpunk. Главным героем будет выступать Николай, который вместе с семьей живет в Марсианской кибердеревне и ведет роботизированное хозяйство. Однако его спокойствие нарушает прибывший начальник большой корпорации, которая хочет построить на месте деревни новый завод.

В каждой новой серии персонажи окажутся в новой уникальной локации. Всего в сериале будет показано более 100 роботов и дронов, 50 видов космической техники и 10 новых миров. Старт съемок намечен до конца 2022 года.

Фильмы,Сергей Васильев,
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