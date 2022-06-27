Съемки фильма о девушке-снайпере начались под Минском

Под Минском стартовали съемки фильма «Узбечка», которые ведутся по заказу Агентства кинематографии Узбекистана при поддержке белорусской студии. Главная героиня – девушка-снайпер на фронте Великой Отечественной. Почти 90% картины снимают на белорусских локациях, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Фото: Мир24 Мир24

Весна 1943-го, Калининский фронт. Девушки-снайперы проходят боевое крещение. Выпускницы стрелковой школы впервые на фронте. Одна из них – восемнадцатилетняя узбечка Джамиля. Прообраз главной героини в реальной жизни – легендарный снайпер Зиба Ганиева. На ее счету больше сотни уничтоженных фашистов.

«Она милая, сильная, волевая, верная узбечка. Я думаю, наш фильм понравится зрителям, потому что здесь собралась профессиональная команда», – сказала актриса Айсанем Юсупова.

Главная нить картины – судьба девушки на войне. На фронт во время Великой Отечественной ушли больше четырех с половиной тысяч узбекских женщин. И Джамиля уехала добровольцем вслед за своим женихом.

«Здесь судьба человека в определенных обстоятельствах военных, жизненных Как разбрасывает человека по миру. И, в принципе, как всегда любовь побеждает», –рассказал актер Александр Ильин.

Фильм снимают совместно белорусская и узбекская киностудии. Военную жизнь воссоздают актеры двух стран. Почти все локации съемки – в Беларуси. Болота, леса, реки и, конечно, деревни. Местная природа подходит для киносцен.

«Я хочу выразить благодарность коллегам белорусским. Потому что ребята очень профессиональны в любой сфере – реквизиторы, подбор актеров, операторы», –отметил второй режиссер фильма Бахриддин Айназаров.

Кинематографисты работают вместе уже не в первый раз. Как отмечают создатели, «Узбечка» – лента для широкого проката.

«Подход более тщательный к выбору картинки, к репетициям. Потому что снимается большое кино!», – пояснил оператор-постановщик фильма Максим Куровский.