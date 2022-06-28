Рассел Кроу сыграет изгоняющего дьявола

Кроу сыграет Габриэля Аморта – знаменитого итальянского священника, который за 60 лет служения церкви совершил больше 100 тысяч обрядов по изгнанию нечистой силы. Сценарий подготовлен американским драматургом греческого происхождения – Эваном Спилиотопулосом («Ангелы Чарли», «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз») – по мотивам дневников Аморта. Священник тщательно описывал каждый обряд и даже издал мемуары.