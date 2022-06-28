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1 час назад

Рассел Кроу сыграет изгоняющего дьявола

Кино-Панк

Рассел Кроу подписал контракт на исполнение главной роли в триллере Джулиуса Эйвери («Оверлорд», «Молодая кровь») – «Папский экзорцист» (The Pope’s Exorcist).

Рассел Кроу сыграет изгоняющего дьявола
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Кроу сыграет Габриэля Аморта – знаменитого итальянского священника, который за 60 лет служения церкви совершил больше 100 тысяч обрядов по изгнанию нечистой силы. Сценарий подготовлен американским драматургом греческого происхождения – Эваном Спилиотопулосом («Ангелы Чарли», «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз») – по мотивам дневников Аморта. Священник тщательно описывал каждый обряд и даже издал мемуары.

Габриэль Аморта умер в 2016 году в возрасте 91 года. Права на свои сочинения он оставил родственникам, которые выгодно продали их голливудской студии Screen Gems, входящей в состав Sony Pictures Entertainment.

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