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2 часа назад

Что будет в новых «Детях шпионов» и кто их сыграет

Диана Товсепова

Одним из главных фильмов, на которых росли подростки двухтысячных, несомненно считается серия комедийно-приключенческих фильмов "Дети шпионов". Оказалось, фильм перезапустят. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Что будет в новых «Детях шпионов» и кто их сыграет
Фото: Кадр из фильма "Дети шпионов"Кадр из фильма "Дети шпионов"

По сюжету картин Роберта Родригеса, которые смотрел весь мир, Грегорио и Ингрид Кортес — секретные агенты. В семье растут двое прекрасных детей, Джуни и Кармен, которые, конечно, идут по стопам родителей. Шпионские штучки, примочки для слежки, невероятная техника — все это сводило с ума всех зрителей.

Стриминговый сервис Netflix порадовал миллионы поклонников фильма новостью о том, что "Детей шпионов" ждет перезапуск. Так, создатель оригинального фильма Роберт Родригес напишет, срежиссирует и спродюсирует следующий фильм шпионской саги.

Уже известны некоторые детали долгожданного перезапуска.

Семью Кортесов заменят Джина Родригес, Захари Леви , Эверли Карганилья и новичок Коннор Эстерсон. Примечательно, что в новой версии не появятся ни афроамериканцы, ни представители ЛГБТ-культуры.

Отчаянную маму сыграет 37-летняя Джина Родригес, известная по ролям в комедийном сериале The CW "Девственница Джейн", в картинах "Глубоководный горизонт" с Марком Уолбергом и "Фиолетовые сердца".

Роль отца семейства получил 41-летний Закари Ливай, известный по ролям в сериалах "Клава, давай!" и "Чак", по фильмам «Дом большой мамочки 2", "Шазам!" и "Элвин и бурундуки 2".

Кадр из фильма «День "да"», Соцсети

Самих детей сыграют обаятельные малыши Эверли Карганилья, известная по фильму "День да" и новичок в актерстве Коннор Этерсон.

Действия новой главы "Дети шпионов" происходят после того, как дети величайших секретных агентов мира невольно помогают влиятельному разработчику игр выпустить компьютерный вирус, который дает ему контроль над всеми технологиями. Ситуация вынуждает детей самих стать шпионами, чтобы спасти своих родителей и, конечно, весь мир.

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