Что будет в новых «Детях шпионов» и кто их сыграет

Одним из главных фильмов, на которых росли подростки двухтысячных, несомненно считается серия комедийно-приключенческих фильмов "Дети шпионов". Оказалось, фильм перезапустят. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Дети шпионов" Кадр из фильма "Дети шпионов"

По сюжету картин Роберта Родригеса, которые смотрел весь мир, Грегорио и Ингрид Кортес — секретные агенты. В семье растут двое прекрасных детей, Джуни и Кармен, которые, конечно, идут по стопам родителей. Шпионские штучки, примочки для слежки, невероятная техника — все это сводило с ума всех зрителей.

Стриминговый сервис Netflix порадовал миллионы поклонников фильма новостью о том, что "Детей шпионов" ждет перезапуск. Так, создатель оригинального фильма Роберт Родригес напишет, срежиссирует и спродюсирует следующий фильм шпионской саги.

Уже известны некоторые детали долгожданного перезапуска.

Семью Кортесов заменят Джина Родригес, Захари Леви , Эверли Карганилья и новичок Коннор Эстерсон. Примечательно, что в новой версии не появятся ни афроамериканцы, ни представители ЛГБТ-культуры.

Отчаянную маму сыграет 37-летняя Джина Родригес, известная по ролям в комедийном сериале The CW "Девственница Джейн", в картинах "Глубоководный горизонт" с Марком Уолбергом и "Фиолетовые сердца".

Кадр из фильма «День "да"», Соцсети

Самих детей сыграют обаятельные малыши Эверли Карганилья, известная по фильму "День да" и новичок в актерстве Коннор Этерсон.