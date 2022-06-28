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1 час назад

Эмма Робертс сыграет в фильме «Мадам Паутина»

Чемпионат.com

По информации издания Deadline, актёрский состав фильма «Мадам Паутина» пополнила ещё одна актриса, а именно Эмма Робертс. Подробностей её роли нет, однако для Робертс это будет дебют в кино по комиксам.

Эмма Робертс сыграет в фильме «Мадам Паутина»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Про фильм в целом известно очень мало. Сюжет должен рассказать о становлении Мадам Паутины, которую сыграет Дакота Джонсон. Вместе с ней в фильме появятся звезда «Эйфории» Сидни Суини, Тахар Рахим, Селеста О’Коннор и другие.

Режиссёром картины выступит С.Дж. Кларксон, а за сценарий отвечают Мэтт Сазама и Бёрк Шарплесс. Этот фильм станет первой женской лентой компании Sony по комиксам Marvel.

«Мадам Паутину» планируют выпустить в 2023 году. Если всё пойдёт по плану, то съёмки начнутся уже в этом году.

Фильмы,Эйфория,Дакота Джонсон,Эмма Робертс,
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