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1 час назад

У трилогии "Последний богатырь" будет продолжение

Ревизор.ru

Создатели фильма объявили о том, что четвертая часть фильма скоро выйдет на экраны.

У трилогии "Последний богатырь" будет продолжение
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Зритель увидел пока только три части картины "Последний богатырь". Все они были посвящены жизни и подвигам богатыря Ивана в Белогорье, который оказался сыном Ильи Муромца и продолжил его дело в борьбе с нечистью. Недавно создатели объявили, что успешная трилогия продолжится.

Disney прекратили свою деятельность на территории России, но студия Yellow, Black and White продолжит развивать одну из своих самых успешных проектов.

Глава Yellow, Black and White Эдуард Илоян считает, что сюжет фильма – сказка, народное творчество, которое нужно просто талантливо экранизировать.

"Наша компания пока сделала одну такую успешную франшизу - "Последний богатырь", и эта франшиза будет продолжаться. Мы позже анонсируем, как именно",

- приводит слова Илояна Telegram-канал БК.

Пока что Илоян не раскрывает деталей, но скорее всего сюжет следующего фильма станет не продолжением, он станет ответвлением по отношению к первому сценарию, в нем будет множество неожиданных повторов и еще больше приключений героя.

Фильмы,Последний богатырь,Эдуард Илоян,Walt Disney,
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