Что смотреть в кино на этой неделе

В четверг, 30 июня, в кинотеатрах выходят испанская картина «Главная роль» о закулисье киноиндустрии с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом, тайский мокьюментари-хоррор «Паранормальные явления. Медиум», основанная на реальных событиях лента британского производства «Боец: Король ринга» и фильм ужасов «Проклятие Артура», сюжет которого связан с анимационной киносерией Люка Бессона про минипутов. Среди российских релизов — комедия «Развод. Фильм первый», герои которой сталкиваются с последствиями спонтанной свадьбы.

Фото: Кадр из фильма «Главная роль» Кадр из фильма «Главная роль»

«Главная роль» (Competencia oficial)

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На съёмках испано-аргентинской ленты «Главная роль» встретились Пенелопа Крус, Антонио Бандерас и Оскар Мартинес. В центре сюжета — 80-летний испанский бизнесмен, который хочет оставить след в истории. Он раздумывает над строительством моста, но в итоге отказывается от этой идеи и решает снять фильм. Миллионер нанимает эксцентричную и бесстрашную постановщицу Лолу Куэвас (Крус) и двух гениальных артистов с противоположными взглядами: драматического голливудского киноактёра, секс–символа Феликса Риверо (Бандерас) и классического театрального исполнителя Ивана Торреса (Мартинес). Литературной основной фильма становится книга лауреата Нобелевской премии, которую бизнесмен, правда, не удосужился прочитать.

Герой надеется, что фильм станет культовым, однако со временем становится ясно, что для этого хорошей команды может быть недостаточно— исполнители главных ролей начинают соревноваться в профессионализме, а постановщица выбирает весьма нестандартные методы работы — некоторые из них ещё больше усиливают напряжение.

Остроумная сатира Гастона Дюпра и Мариано Кона («Почётный гражданин», «Шедевр», «Художник») была представлена в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля и боролась за Приз Себастьяна на смотре в Сан-Себастьяне.

«Паранормальные явления. Медиум» (Rang Zong)

В российский прокат фильм совместного производства Таиланда и Южной Кореи Rang Zong вышел под названием «Паранормальные явления. Медиум», отсылающим к популярной американской франшизе, однако на деле с ней проект объединяет лишь жанр — мокьюментари-хоррор.

Шаманка Ним живёт в Исане на северо-востоке Таиланда. Она помогает жителям своей деревни исцелиться от психических расстройств и других недугов. Однажды в деревню приезжают документалисты, которые хотят снять про Ним фильм. Женщина рассказывает им, что магический дар передался ей по наследству, хоть и предназначен был её сестре. Божество выбрало Ним, потому что сестра отказалась от этой участи. Тем временем молодая племянница героини на похоронах родственника прямо на глазах у гостей начинает странно себя вести.

Режиссёр ленты Банйонг Писантханакун ранее снял две части «Фобии» и комедийную мелодраму «Привет, незнакомец». Он же участвовал в работе над сценарием нового фильма вместе с На Хон-джином, выпустившим ленты «Преследователь» и «Жёлтое море».

«Развод. Фильм первый»

В фильме режиссёра Константина Колесова («Жуки», «Астра, я люблю тебя», «Опасность полного исчезновения») рассказывается о трудностях в отношениях семейной пары. Любовь остыла, а ей на смену пришли ссоры и взаимные претензии. Герои разводятся, но разъехаться не могут, так как связаны общей ипотекой, а продать жильё не получается из-за перепланировки.

«Развод — это классная тема для фильма, может быть, зритель посмотрит со стороны и подумает: «Не такой уж у меня и плохой муж или жена, пора бы ему или ей об этом сказать»,

— поделилась Анна Глаубэ.

По словам Антона Шурцова, он «брал мастер-класс» у своего героя.

«Он просто кладезь юмора, шуток, игры. Я учился у Вити, как грамотно строить беседу, как шутить, как реагировать — у него ирония «уровень бог». Его играть очень сложно, но при этом это большое удовольствие»,

— рассказал актёр.

«Проклятие Артура» (Arthur, malédiction)

Сюжет хоррора был вдохновлён трилогией Люка Бессона о мальчике Артуре, дружившем с минипутами. Бессон выступил автором ленты, а режиссёром стал Бартелеми Гроссманн — французский постановщик, работавший над сериалами «Без ограничений» и Exposed.

В центре повествования — Алекс, 18–летний юноша, который с детства был поклонником фильмов об Артуре. Зная об этом увлечении, друзья устраивают ему сюрприз в день рождения и приводят в заброшенный дом, где снималась знаменитая сага об Артуре и минипутах. Герои даже не подозревают, что детская мечта превратится в настоящий кошмар, а дом — в капкан смерти.

В отличие от оригинальных полнометражных анимационных фильмов «Артур и минипуты», «Артур и месть Урдалака», «Артур и война двух миров», рассчитанных на детскую и семейную аудиторию, новый спин-офф выходит с маркировкой «18+». Сильно отличается и бюджет — производство ужастика обошлось в €2,4 млн, тогда как на каждый мультфильм серии ушло не менее €60 млн.

Одну из ролей в фильме исполнила дочь Люка Бессона — Талия Бессон.

«Боец: Король ринга» (Prizefighter: The Life of Jem Belcher)

Байопик Дэниэла Грэма основан на реальной истории Джема Белчера, который в 1800 году в возрасте 19 лет стал чемпионом Англии в тяжёлом весе. Исполнитель главной роли Мэтт Хукингс написал сценарий к фильму, а также выступил одним из продюсеров.