Крис Хемсворт объяснил отсутствие Локи в новом фильме о Торе

Актер Крис Хемсворт заявил, что Том Хиддлстон в роли Локи отказался участвовать в новом фильме "Тор: Любовь и Гром" со словами, что "ненавидит их всех". Об этом Хемсворт сказал в интервью CinemaBlend.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

"Он не захотел участвовать и сказал: "Ненавижу всех вас". На что я ответил: "Как жаль". И все. Сколько еще нам его убивать?"

- пошутил актер.

Скандинавский бог Локи впервые появился в киновселенной Marvel в фильме Кеннета Брана "Тор" 2011 года. После чего стал одним из главных антагонистов франшизы. Персонажа даже удостоили одноименного сериала на Disney+.

На протяжении десятилетия эту роль исполнял Том Хиддлстон. В ленте "Мстители: Война бесконечности" Локи в третий раз погиб в войне против Таноса. До этого персонаж Хиддлстона умирал в фильме "Тор" и "Тор: Царство тьмы".

"Мы любим Тома, но он мертв. Не он, а его персонаж",