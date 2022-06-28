Как обнищавший Тайка Вайтити спас свой фильм о вампирах

Трудно представить, но когда-то голливудский режиссер Тайка Вайтити (“Кролик Джоджо”, “Тор: Рагнарек”) был никому не известным персонажем. Он снимал фильмы в родной Новой Зеландии, но обрести настоящую популярность не получалось. Следовательно, бюджеты на проекты были тоже маленькими. На что эти обстоятельства толкнули Вайтити, читайте в статье “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Реальные упыри" Кадр из фильма "Реальные упыри"

Съемки комедийного фильма ужасов “Реальные упыри” (What We Do in the Shadows, 2014) проходили в Новой Зеландии и стартовали в 2012 году. Незадолго до них Питер Джексон снимал в тех же краях своего “Хоббита”. И Тайка Вайтити, и его соавтор Джемейн Клемент прекрасно об этом знали. В то время они мечтали снять полнометражный фильм, а точнее пародию на документальное кино, героями которого оказались бы современные вампиры.

Напомним, бюджет на производство был небольшим – около полутора миллионов долларов. Простому человеку эта сумма кажется колоссальной. Но творцам денег не хватало даже на декорации. Решение проблемы оказалось неожиданным.

Художник-постановщик “Реальных упырей” вместе с помощниками прокрался на съемочную площадку “Хоббита” под покровом ночи и вынес оттуда сломанные и разобранные доски, остатки хромакея, в общем, все, что могло пригодиться. Из наворованного команда сколотила интерьеры дома, в котором жили вампиры Виаго, Владислав, Дикон и Петир – главные герои “Реальных упырей”.

Так что интерьеры мрачной обители вампиров фактически являются частью фильма “Хоббит”.

“Питеру Джексону об этом я не говорил. Я люблю рассказывать эту историю на вечеринках, но не знаю, знает ли о ней он”,

– признался Тайка Вайтити, будучи гостем Вечернего шоу Стивена Кольбера.