Как обнищавший Тайка Вайтити спас свой фильм о вампирах

Съемки комедийного фильма ужасов “Реальные упыри” (What We Do in the Shadows, 2014) проходили в Новой Зеландии и стартовали в 2012 году. Незадолго до них Питер Джексон снимал в тех же краях своего “Хоббита”. И Тайка Вайтити, и его соавтор Джемейн Клемент прекрасно об этом знали. В то время они мечтали снять полнометражный фильм, а точнее пародию на документальное кино, героями которого оказались бы современные вампиры.