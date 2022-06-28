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2 часа назад

"Элвис" обогнал "Топ Ган: Мэверик" на $1,5 млн в американском прокате

Газета.Ru

Байопик о поп-исполнителе Элвисе Пресли "Элвис" побил фильм "Топ Ган: Мэверик" в американском прокате. Об этом сообщает Variety. Картина заняла верхнюю строчку бокс-офиса с $31,1 млн за минувший уик-энд. Она обогнала боевик с Томом Крузом "Топ Ган: Мэверик" на $1,5 - у нового "Топ Гана" $29,6 млн.

"Элвис" обогнал "Топ Ган: Мэверик" в американском прокате
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Известно, что вдова музыканта Присцилла похвалила байопик о своем муже. Более дальние родственники певца остались недовольны лентой.

Ранее сообщалось, что фильм "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом собрал больше $1 млрд в мировом прокате. Картина смогла заработать $521,7 млн на внутреннем рынке и $484,7 млн в остальной части мира.

Такие кассовые сборы "Топ Ган: Мэверик" показал всего через 31 день после выхода в прокат. Фильм также стал самым кассовым для Тома Круза, о чем стало известно в начале июня.

Фильмы,Том Круз,Элвис Пресли,
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