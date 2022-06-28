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3 часа назад

Студия Disney выпустила первый трейлер фильма «Фокус-покус — 2»

Слово и Дело

Студия Disney опубликовала первый трейлер второйчасти фильма «Фокус-покус». Ролик появился в официальном YouTube-аккаунте компании. Вторая часть станет продолжением культового фильма 1993 года о трех злых ведьмах.

Студия Disney выпустила первый трейлер фильма «Фокус-покус — 2»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По сюжету ленты прошло 29 лет с тех пор, как кто-то зажег свечу Черного Пламени и воскресил сестер 17-го века, жаждущих мести.

Теперь трое старшеклассников должны помешать хищным ведьмам устроить новый хаос в Салеме до рассвета в канун Дня Всех Святых.

К главным ролям вновь вернулись Сара Джессика Паркер, Бетт Мидлер и Кэти Нэджими.

Премьера фильма должна состояться 30 сентября на стриминговом сервисе Disney+.

Фильмы,Фокус-покус,Кэти Нэджими,Бетт Мидлер,Сара Паркер,
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