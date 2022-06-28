Студия Disney выпустила первый трейлер фильма «Фокус-покус — 2»

Студия Disney опубликовала первый трейлер второйчасти фильма «Фокус-покус». Ролик появился в официальном YouTube-аккаунте компании. Вторая часть станет продолжением культового фильма 1993 года о трех злых ведьмах.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

По сюжету ленты прошло 29 лет с тех пор, как кто-то зажег свечу Черного Пламени и воскресил сестер 17-го века, жаждущих мести.

Теперь трое старшеклассников должны помешать хищным ведьмам устроить новый хаос в Салеме до рассвета в канун Дня Всех Святых.