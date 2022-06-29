В прокат выходит фильм «Главная роль»

Новый фильм «Главная роль» со звездным актерским составом выходит в прокат в этот четверг, 30 июня. В главных ролях — Пенелопа Крус, Антонио Бандерас и Оскар Мартинес.
По сюжету престарелый миллиардер решает заняться благотворительностью — и вкладывается в авторское кино. Решено пригласить самых что ни на есть известных кинематографистов: опытного режиссера по имени Лола и двух талантливых актеров. Начинаются изматывающие, если не сказать экстремальные, репетиции, на которых сталкиваются две совершенно разные актерские традиции. На первый взгляд, достаточно легкое кино, но к финалу комедия постепенно превращается в драму.
Миллиардер хотел снять шедевр. А стал ли в итоге шедевром сам фильм «Главная роль»? Продолжает кинокритик Ксения Реутова:
Ксения Реутова кинокритик:
«Это замечательная картина, она получилась, но со словом «шедевр» я была бы здесь аккуратна. Не потому, что это кино не заслуживает этого титула, а потому, что сами его авторы Гастон Дюпра и Мариано Кон — аргентинские режиссеры — очень иронично относятся ко слову «шедевр». Они все последние годы своей карьеры занимаются тем, что последовательно атакуют мир высокого искусства, но это были разные сферы. У них был фильм «Почетный гражданин», в котором они атаковали литературу, там главный герой был нобелевский лауреат. Потом у них был фильм «Шедевр», в котором они атаковали изобразительное искусство, там главным героем был некогда модный художник. Теперь они добрались до сферы, которую знают лучше всего, — до кинематографа. Я думаю, что, если бы вы спросили у них, является ли их фильм шедевром, они бы просто рассмеялись. Не потому, что они не считают свой фильм шедевром, а потому, что их смешит само слово. Фильм во многом тоже об этом. Это фестивальное кино, которое высмеивает фестивальное кино».
Премьера «Главной роли» состоялась в рамках Венецианского фестиваля прошлой осенью. Фильм не взял наград, но широко обсуждался. И недаром: в нем все типажи, которые можно встретить в кинопроизводстве. Образы во многом карикатурные. Это гламурное, но правдивое кино о шоу-бизнесе и его героях. Все трое раскрывают свои комедийные таланты. Хотя того же Бандераса или Крус обычно редко увидишь в таких амплуа. Выделить кого-то одного невозможно, считает кинокритик «Афиши Daily» Денис Виленкин:
Денис Виленкин кинокритик «Афиши Daily» «Каждый отвечает за краску, что ли, за характеристику. Антонио Бандерас воплощает образ стареющего плейбоя, известного актера, который невероятно горд собой. На долю Пенелопы Крус выпадает ирония относительно феминистской повестки в современном кинематографе, причем сделано это настолько тонко, что совершенно не обидно, даже мило. А Оскар Мартинес играет пожилого театрального актера, педагога, который невероятно точно и скрупулезно подходит к своей работе. Даже если картину можно упрекнуть в чрезмерной гламурности, то только потому, что у нее невероятно талантливый оператор, работавший над клипами таких поп-звезд, как Кэти Перри и Розалия, который смог просто упаковать этот герметичный, камерный сюжет в такую подарочную коробку. От фильма не оторваться, это при том, что он невероятно смешной».
«Главная роль» — зрительское кино, понятное не только тем, кто смотрит исключительно авторские фильмы. Критики считают, что это одна из главных, ярких и стильных картин лета, которая приведет в кинозалы много зрителей.