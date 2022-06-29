В прокат выходит фильм «Главная роль»

«Это замечательная картина, она получилась, но со словом «шедевр» я была бы здесь аккуратна. Не потому, что это кино не заслуживает этого титула, а потому, что сами его авторы Гастон Дюпра и Мариано Кон — аргентинские режиссеры — очень иронично относятся ко слову «шедевр». Они все последние годы своей карьеры занимаются тем, что последовательно атакуют мир высокого искусства, но это были разные сферы. У них был фильм «Почетный гражданин», в котором они атаковали литературу, там главный герой был нобелевский лауреат. Потом у них был фильм «Шедевр», в котором они атаковали изобразительное искусство, там главным героем был некогда модный художник. Теперь они добрались до сферы, которую знают лучше всего, — до кинематографа. Я думаю, что, если бы вы спросили у них, является ли их фильм шедевром, они бы просто рассмеялись. Не потому, что они не считают свой фильм шедевром, а потому, что их смешит само слово. Фильм во многом тоже об этом. Это фестивальное кино, которое высмеивает фестивальное кино».