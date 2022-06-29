Кадр дня: как у Крестного отца появилась кошка

Полосатого кота-компаньона зрители видят сидящим на коленях у Вито Корлеоне, когда тот находится в своем кабинете и общается с гробовщиком. Но откуда у жестокого гангстера такая нежная любовь к котикам? Расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма "Крестный отец" Кадр из фильма "Крестный отец"

Фильм Фрэнсиса Форда Копполы о жизни преступного клана Корлеоне покорил кинолюбителей в 70-е. Но мало кто знает, что немало сцен в этой картине появилось благодаря искусству импровизации. Например, исполнитель главной роли в фильме – голливудский актер Марлон Брандо – толком не выучил текст. Он говорил, что такой прием позволяет ему достичь максимальной спонтанности, естественности. Правда, другой актер – Роберт Дювалл – позднее признавался: Брандо было просто лень учить реплики.

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Появление кота в кадре тоже оказалось чистой воды импровизацией. Ни в книге Марио Пьюзо, ни в сценарии его не было.

Согласно первой версии, бездомный кот просто оказался на съемочной площадке в студии Paramount и самовольно прыгнул на колени Марлону Брандо. Тот не стал отгонять животное и, не выходя из образа, продолжил играть на камеру.

Вторая версия – Марлон сам заметил кошку, взял ее к себе на колени и начал гладить. Присутствующих поразил контраст образа сурового гангстера и его ласковое отношение к животному. Фрэнсис Форд Коппола решил добавить изюминку одной из сцен, подарив пушистой актрисе ее первую роль в большом кино. Его не смутило то, что кошка мурлыкала слишком громко, и сцену пришлось переозвучить после съемок. Кстати, звукорежиссеры вообще хотели вставить титры.

Третья версия – режиссер увидел Брандо в гриме, играющего со студийным котом, и в голове Копполы родилась идея: сыграть на контрасте мрачного лица главаря мафиозного клана и его нежности к животному. Марлон, который и так не был фанатом работы “по бумажке”, с радостью поддержал задумку.