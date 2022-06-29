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1 час назад

В прокат выходит фильм ужасов «Паранормальные явления. Медиум»

Моя Москва.онлайн

Мировая премьера картины состоялась 10 июля 2021 года.

В прокат выходит фильм ужасов «Паранормальные явления. Медиум»
Фото: Кадр из фильма «Паранормальные явления. Медиум»Кадр из фильма «Паранормальные явления. Медиум»

В российский прокат выходит фильм ужасов «Паранормальные явления. Медиум». Сценаристом, режиссёром и продюсером картины выступил 42-летний таец Банйонг Писантханакун («Затвор», «Неразлучные», «Фобия», «Привет, незнакомец», «Азбука смерти», «Пи Мак из Пхракханонга»).

Над сюжетом также работали корейцы На Хон-джин («Преследователь», «Жёлтое море») и Чхве Чха-вон. Продюсированием занимался Чо Иль-хён («Преследователь», «Я видел дьявола», «Тайная миссия»).

Группа документалистов снимает фильм о потомственной шаманке Ним, проживающей в Исане на северо-востоке Таиланда. Она помогает жителям своей деревни исцелиться от психических расстройств и других недугов. По словам женщины, магическим даром её наделила Ба Ян. Божество выбрало Ним, потому что сестра женщины отказалась «впустить» древнего духа.

Роли в фильме исполнили Савани Утумма, Нариля Гулмонгколпеч, Сирани Янкиттикан, Ясака Чайсорн, Бунсонг Накпху, Аруни Ваттана, Тханутпхон Бунсанг, Пакапол Сриронгмуанг, Аккарадеч Раттанавонг и Чатчават Санвеанг. Мировая премьера ленты, бюджет которой составил 1,8 миллиона долларов, прошла 10 июля 2021 года. Кассовые сборы картины — 7,5 миллиона долларов.

Фильмы,Неразлучные,Фобия,Я видел Дьявола,Азбука смерти,
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