В прокат выходит фильм ужасов «Паранормальные явления. Медиум»

Мировая премьера картины состоялась 10 июля 2021 года.
В российский прокат выходит фильм ужасов «Паранормальные явления. Медиум». Сценаристом, режиссёром и продюсером картины выступил 42-летний таец Банйонг Писантханакун («Затвор», «Неразлучные», «Фобия», «Привет, незнакомец», «Азбука смерти», «Пи Мак из Пхракханонга»).
Над сюжетом также работали корейцы На Хон-джин («Преследователь», «Жёлтое море») и Чхве Чха-вон. Продюсированием занимался Чо Иль-хён («Преследователь», «Я видел дьявола», «Тайная миссия»).
Группа документалистов снимает фильм о потомственной шаманке Ним, проживающей в Исане на северо-востоке Таиланда. Она помогает жителям своей деревни исцелиться от психических расстройств и других недугов. По словам женщины, магическим даром её наделила Ба Ян. Божество выбрало Ним, потому что сестра женщины отказалась «впустить» древнего духа.
Роли в фильме исполнили Савани Утумма, Нариля Гулмонгколпеч, Сирани Янкиттикан, Ясака Чайсорн, Бунсонг Накпху, Аруни Ваттана, Тханутпхон Бунсанг, Пакапол Сриронгмуанг, Аккарадеч Раттанавонг и Чатчават Санвеанг. Мировая премьера ленты, бюджет которой составил 1,8 миллиона долларов, прошла 10 июля 2021 года. Кассовые сборы картины — 7,5 миллиона долларов.