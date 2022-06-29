В прокат выходит фильм ужасов «Паранормальные явления. Медиум»

Над сюжетом также работали корейцы На Хон-джин («Преследователь», «Жёлтое море») и Чхве Чха-вон. Продюсированием занимался Чо Иль-хён («Преследователь», «Я видел дьявола» , «Тайная миссия»).

Группа документалистов снимает фильм о потомственной шаманке Ним, проживающей в Исане на северо-востоке Таиланда. Она помогает жителям своей деревни исцелиться от психических расстройств и других недугов. По словам женщины, магическим даром её наделила Ба Ян. Божество выбрало Ним, потому что сестра женщины отказалась «впустить» древнего духа.