Новым «Охотникам за привидениями» назначили дату выхода в прокат

Новую часть поклонникам франшизы придется ждать еще полтора года. Новая часть популярной франшизы, о съемках которой было объявлено пару месяцев назад, выйдет на американские экраны не раньше декабря 2023 года.

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В данном случае речь идет о прямом сиквеле кассового хита «Охотники за привидениями. Наследники», собравшем в мировом прокате более трехсот миллионов долларов.