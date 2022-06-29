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3 часа назад

Новым «Охотникам за привидениями» назначили дату выхода в прокат

Inc-News

Новую часть поклонникам франшизы придется ждать еще полтора года. Новая часть популярной франшизы, о съемках которой было объявлено пару месяцев назад, выйдет на американские экраны не раньше декабря 2023 года.

Новым «Охотникам за привидениями» назначили дату выхода в прокат
Фото: Inc-NewsInc-News

В данном случае речь идет о прямом сиквеле кассового хита «Охотники за привидениями. Наследники», собравшем в мировом прокате более трехсот миллионов долларов.

Известно, что работать над новой частью будут сценарист Гил Кенан и режиссер Джейсон Райтман, ранее уже трудившиеся вместе в данном проекте.

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