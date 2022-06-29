Новым «Охотникам за привидениями» назначили дату выхода в прокат

Новую часть поклонникам франшизы придется ждать еще полтора года. Новая часть популярной франшизы, о съемках которой было объявлено пару месяцев назад, выйдет на американские экраны не раньше декабря 2023 года.
В данном случае речь идет о прямом сиквеле кассового хита «Охотники за привидениями. Наследники», собравшем в мировом прокате более трехсот миллионов долларов.
Известно, что работать над новой частью будут сценарист Гил Кенан и режиссер Джейсон Райтман, ранее уже трудившиеся вместе в данном проекте.