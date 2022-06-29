Образ Джеймса Бонда переосмыслят в следующем фильме

Продюсер «бондианы» Барбара Брокколи сообщила, что съемки следующего фильма об агенте 007 начнутся «не раньше, чем через два года» из-за переосмысления образа Джеймса Бонда. Ее слова передает Deadline.

Фото: Universal Pictures Universal Pictures

«Сценария еще нет. Мы не торопимся и думаем, в каком направлении идти. Мы создаем образ Бонда заново, а это требует времени. Предположу, что до начала съемок осталось не менее двух лет», — заявила Брокколи.

При этом в начале мая 2022 года Брокколи сообщила, что среди кандидатов на роль агента 007 рассматривается 24-летний актер Джейкоб Элорди, известный по сериалу «Эйфория». В конце января источники Deadline отмечали, что продюсеры могут привлечь к работе над киносагой британского артиста Идриса Эльбу.

Картина «Не время умирать», вышедшая в 2021 году, стала пятым и последним фильмом серии для Крэйга (и 25-м для «бондианы» в целом). В роли Джеймса Бонда британский актер дебютировал еще в 2006 году — в ленте «Казино Рояль».