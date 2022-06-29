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1 час назад

Образ Джеймса Бонда переосмыслят в следующем фильме

Газета.Ruиещё 1

Продюсер «бондианы» Барбара Брокколи сообщила, что съемки следующего фильма об агенте 007 начнутся «не раньше, чем через два года» из-за переосмысления образа Джеймса Бонда. Ее слова передает Deadline.

Образ Джеймса Бонда переосмыслят в следующем фильме
Фото: Universal PicturesUniversal Pictures

«Сценария еще нет. Мы не торопимся и думаем, в каком направлении идти. Мы создаем образ Бонда заново, а это требует времени. Предположу, что до начала съемок осталось не менее двух лет», — заявила Брокколи.

При этом в начале мая 2022 года Брокколи сообщила, что среди кандидатов на роль агента 007 рассматривается 24-летний актер Джейкоб Элорди, известный по сериалу «Эйфория». В конце января источники Deadline отмечали, что продюсеры могут привлечь к работе над киносагой британского артиста Идриса Эльбу.

Картина «Не время умирать», вышедшая в 2021 году, стала пятым и последним фильмом серии для Крэйга (и 25-м для «бондианы» в целом). В роли Джеймса Бонда британский актер дебютировал еще в 2006 году — в ленте «Казино Рояль».

Ранее сообщалось, что в Великобритании на торги выставили автомобили агента 007.

Фильмы,Эйфория,Барбара Брокколи,Идрис Эльба,Джеймс Бонд,
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