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1 час назад

Опубликован трейлер "Билета в рай" с Джулией Робертс и Джорджем Клуни

Газета.Ruиещё 1

Студия Universal опубликовала трейлер фильма "Билет в рай" с Джулией Робертс и Джорджем Клуни в главных ролях. Клуни и Робертс играют бывших супругов, которые называют свои отношения "худшими годами в жизни".

Опубликован трейлер "Билета в рай" с Робертс и Клуни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Разведенная пара отправляется на Бали в надежде не дать своей дочери (Кейтлин Девер) сделать ту же ошибку, что они сделали 25 лет назад, выйти за первого встречного и наплевать на свою карьеру. Премьера фильма запланирована на 21 октября. Ранее студия Disney показала первый трейлер фильма "Фокус-покус 2".

В нем к своим ролям сестер-колдуний Сандерсон вернулись Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими. Режиссером проекта выступила Энн Флетчер. По сюжету второго фильма три молодые женщины случайно возвращают сестер Сандерсон в современный Салем, после чего им придется разобраться с тем, как помешать колдуньям сеять хаос в мире.

Фильмы,Кейтлин Девер,Энн Флетчер,Бетт Мидлер,Сара Паркер,Джулия Робертс,Джордж Клуни,
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