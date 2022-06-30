Опубликован трейлер "Билета в рай" с Робертс и Клуни

Студия Universal опубликовала трейлер фильма "Билет в рай" с Джулией Робертс и Джорджем Клуни в главных ролях. Клуни и Робертс играют бывших супругов, которые называют свои отношения "худшими годами в жизни".
Разведенная пара отправляется на Бали в надежде не дать своей дочери (Кейтлин Девер) сделать ту же ошибку, что они сделали 25 лет назад, выйти за первого встречного и наплевать на свою карьеру. Премьера фильма запланирована на 21 октября. Ранее студия Disney показала первый трейлер фильма "Фокус-покус 2".
В нем к своим ролям сестер-колдуний Сандерсон вернулись Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими. Режиссером проекта выступила Энн Флетчер. По сюжету второго фильма три молодые женщины случайно возвращают сестер Сандерсон в современный Салем, после чего им придется разобраться с тем, как помешать колдуньям сеять хаос в мире.