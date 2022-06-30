Кинг назвал фильм, с которого преждевременно ушёл из кинотеатра

«Взрослым я ушёл с единственного фильма - «Трансформеров». Хотел бы узнать, с каких ещё фильмов уходили люди», - написал Кинг, позднее пояснив, что это был: «Майкл Бэй. Часть первая», имея в виду первую часть знаменитой франшизы. Этим откровением «король ужасов поделился после того, как его коллега, писатель Линвуд Баркли сообщил, что не смог досмотреть вышедший недавно в мировой прокат фильм «Мир Юрского периода: Господство».

В ответ на просьбу Кинга фанаты поделились своими «кинонедосмотрами». Самым забавным стало признание одного из подписчиков о том, что он когда-то ушёл с сеанса ужастика «Мгла» (2007), который был поставлен по одноимённому роману самого Стивена Кинга. «Мне было 15 лет, и я очень боялся идти, потому что был поклонником ваших книг. Но пошёл и в итоге не смог досидеть до конца, потому что для меня это было слишком», - сообщил пользователь.