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20 минут назад

На кинофестивале в Торонто покажут «Достать ножи 2»

Ovideo.ru

На кинофестивале в Торонто покажут «Достать ножи 2».

На кинофестивале в Торонто покажут «Достать ножи 2»
Фото: ovideo.ruovideo.ru

Мировая премьера второй части картины «Достать ножи» пройдет на кинофестивале в канадском городе Торонто, который пройдет в сентябре нынешнего года. Новость об этом подтвердил и режиссер картины Райан Джонсон.

Точная дата релиза пока неизвестна. Продолжение детектива выйдет на стриминговой платформе Netflix уже в конце осени. Сюжетная линия проекта расскажет об очередном расследовании детектива Бенуа Бланка в Греции, на яхте среди богачей и прислуги.

Помимо Дэниэла Крэйга в киноленте снимались Итан Хоук, Кейт Хадсон, Эдвард Нортон и многие другие. Интересно, что первая часть фильма также впервые была представлена публике в Торонто.

Напомним, фестиваль в канадском городе Торонто пройдет в период с 8 по 18 сентября.

Фильмы,Кейт Хадсон,Эдвард Нортон,Итан Хоук,Райан Джонсон,Дэниэл Крэйг,Netflix,
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