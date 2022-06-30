На кинофестивале в Торонто покажут «Достать ножи 2».
Мировая премьера второй части картины «Достать ножи» пройдет на кинофестивале в канадском городе Торонто, который пройдет в сентябре нынешнего года. Новость об этом подтвердил и режиссер картины Райан Джонсон.
Точная дата релиза пока неизвестна. Продолжение детектива выйдет на стриминговой платформе Netflix уже в конце осени. Сюжетная линия проекта расскажет об очередном расследовании детектива Бенуа Бланка в Греции, на яхте среди богачей и прислуги.
Помимо Дэниэла Крэйга в киноленте снимались Итан Хоук, Кейт Хадсон, Эдвард Нортон и многие другие. Интересно, что первая часть фильма также впервые была представлена публике в Торонто.
Напомним, фестиваль в канадском городе Торонто пройдет в период с 8 по 18 сентября.