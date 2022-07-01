10 лучших мотивирующих фильмов и сериалов

Дни становятся длиннее, ночи короче, свободного времени будто больше. Лето — идеальный сезон, чтобы вдохновиться выдуманными персонажи и изменить себя.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Все везде и сразу» (2021)

Видео дня

Китаянка Эвелин (Мишель Йео) когда-то решила переехать с мужем Вэймондом (Джонатан Ке Кван) в США, открыла прачечную и родила дочь (Стефани Сюй). Прошли годы, бизнес в долгах, муж подает на развод, в гости приезжает требовательный отец, а дочь хочет познакомить со своей девушкой. Эвелин на грани нервного срыва и во время приема у налоговой службы обнаруживает, что существуют параллельные реальности, где ее жизнь удалась.

«Великая» (2020–…)

Когда-то великая императрица Екатерина II (Эль Фаннинг) была Софией, дочерью обедневшего немецкого князя, которую выдали за молодого российского императора Петра III. После свадьбы девушка быстро поняла, что страной руководить некому (муж увлечен другими женщинами и парадами), хотя ее люди жаждут перемен, поэтому она берет власть в свои руки.

«Спенсер» (2021)

Принцессу Диану (Кристен Стюарт) называли «принцессой человеческих сердец» за ее благотворительность, простоту поведения и открытость к обычным людям. Ее личная жизнь была покрыта тьмой: королевская семья ее не любила, а муж изменял. Действие фильма итальянского режиссера Пабло Ларраина («Джеки») происходит в Рождество, когда Диане, уже знающей о неверности супруга, нужно принять участие в светском рауте.

«В огне брода нет» (1967)

Глеб Панфилов — советский режиссер, снимавший свободное, часто протестное кино. «В огне брода нет» — его дебют с музой Инной Чуриковой в главной роли. Ее героиня Таня Теткина работает медсестрой во время Гражданской войны, влюблена в молодого солдатика Лешу (Михаил Кононов) и хочет быстрее стать настоящей женщиной.

«Параллельные матери» (2021)

Испанец Педро Альмодовар («Все о моей матери») — большой поклонник женской красоты в кинематографе, сделавший из Пенелопы Крус звезду №1. Фотограф Джанис решает устроить раскопки в родной деревне, где франкисты расстреляли много людей. Она знакомится с археологом Артуро (Исраэль Элехальде) и беременеет от него. В больнице Джанис рожает одновременно со старшеклассницей Анной (модель Милена Смит), и их детей путают медсестры. За главную роль в «Параллельных матерях» Пенелопа Крус получила приз на Венецианском кинофестивале.

«Дрянь» (2016–2019)

Жизнь Флибег (Фиби Уоллер-Бридж) трещит по швам: в ее кафе никто не заходит даже выпить кофе, лучшая подруга и бизнес-партнер Бу (Дженни Рэйнфорд) погибла, душу отца (Билл Патерсон) захватила крестная мачеха (Оливия Колман), а бывший отказывается возвращаться. Но девушка не унывает, отбиваясь от всех проблем колким юмором.

«Гнездо» (2019)

1980-е, британец Рори О'Хара (Джуд Лоу) построил шикарную карьеру трейдера в США. Ему мало прекрасной семьи, хорошей зарплаты и большого дома, он хочет вернуться на родину, доказать всем и себе, что ему «море по колено». В Лондоне он покупает старинный особняк, устраивает детей в частную школу, жене Эллисон (Кэрри Кун) предлагает построить конюшню — живет на широкую ногу, надеясь на успех.

«Ходячий замок» (2004)

Шедевр от главного в мире режиссера анимационного кино. Молодая Софи живет в мире, где параллельно с поездами и железными кораблями сосуществует магия. Девушка управляет семейным бизнесом, магазином женских шляпок — к ней наведывается злая Ведьма Пустоши и из-за отказа в обслуживании превращает Софи в дряхлую старушку. Героиня не отчаивается и отправляется на поиски волшебника-красавца Хаула, чтобы он помог развеять ее проклятие.

«Выскочка» (2019–2021)

Энни (Эйди Брайант) ненавидит свою жизнь: на работе ей отказывают в реальной работе, парень ее стесняется, а родственники и друзья все время советуют похудеть. Девушка понимает, что дело не в ней, поэтому решает поменять все, не изменив себе.

«Невидимая жизнь Эвридики» (2019)