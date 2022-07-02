Подборка фильмов для тех, кто соскучился по морю

Лето в разгаре, а желанный отпуск на море вам пока только снится? Эта киноподборка напомнит вам, как прекрасно море, в чем его волшебство и какими опасностями оно может грозить человеку.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Лето — сезон отпусков. Но ведь не всем удается вырваться из порочного круга будничной рутины, не все успевают накопить деньги на отдых и далее по списку. Однако кто запретит нам наслаждаться бирюзовыми волнами и песчаными пляжами на экране телевизора или монитора? Специально для вас в рубрике #КиноЗдесь фильмы, в которых главное украшение — это море. От легкого ромкома, анимационного фильма и доброй русской комедии до фильма-катастрофы.

Видео дня

"В пролете" (16+)

Омск Здесь

Скриншот из фильма "В пролете", 2008 год, производство Apatow Productions и Universal Pictures, режиссёр Николас Столлер

Режиссер: Николас Столлер

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.7

Время: 111 минут

О фильме. Ромком от звезды культового ситкома "Как я встретил вашу маму" Джейсона Сигела (Маршал Эриксон). Джейсон не только написал сценарий для этого фильма, но и сам снялся в главной роли. В центре сюжета незадачливый музыкант Питер, которому разбила сердце его девушка-телезвезда. Чтобы пережить расставание "по-мужски", Питер отправляется на Гавайи. Однако, о, ужас, именно там отдыхает его теперь уже бывшая девушка со своим новым парнем-рокером, да еще и в соседнем номере!

Что интересного. Солнечный ромком в гавайских локациях напитает ваше сердечко теплом. Острые диалоги подтолкнут посмеяться от души. Но помимо впечатляющих солнечных панорам, белоснежных пляжей и лазурного моря гавайского курорта Turtle Bay Resort фильм порадует звездным составом. Джейсон Сигел, Кристен Белл, Мила Кунис, Расселл Брэнд, Джона Хилл — нашли любимчика? Это повод поставить фильму заветный плюсик.

Кому не понравится. И все-таки это ромком, сюжет можно назвать даже банальным. Поэтому если вы не готовы отключить голову, чтобы насладиться легкими диалогами и предсказуемыми сюжетными поворотами даже ценой Гавайев — фильм не для вас.

Моана (6+)

Омск Здесь

Скриншот из анимационного фильма "Моана", 2016 год, производство Walt Disney Animation Studios и Walt Disney Pictures, режиссеры Рон Клементс, Джон Маскер, Дон Холл

Режиссер: Рон Клементс, Джон Маскер, Дон Холл

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.7

Время: 107 минут

О мультфильме. Куда же без анимационной классики? "Моана" — мультфильм от создателей "Аладдина", "Геркулеса", "Холодного сердца" и "Зверополиса" в свое время был номинирован на две премии Оскар. В центре сюжета бесстрашная полинезийская принцесса Моана, которая больше всего на свете мечтает покорить опасные морские просторы. Ей на помощь приходит могущественный полубог Мауи.

Что интересного. Мультфильм 2016 года до сих пор впечатляет достижениями анимации, красотой морского бриза и очаровательностью сюжетной линии. Вам и вашим детям будет очень интересно познакомиться с богатым эпосом "Моаны". Мультфильм сделан по мотивам настоящих мифов Микронезии (региона в Тихом океане), а Моана стала первой полинезийской принцессой в диснеевском анимационном фильме.

Кому не понравится. Если вы устали от классических сюжетов, в которых сбежавшая принцесса ищет свободы и приключений.

Во власти стихии (16+)

Омск Здесь

Скриншот из фильма "Во власти стихии", 2018 год, производство Huayi Brothers и Ingenious, режиссер Бальтасар Кормакур

Режиссер: Бальтасар Кормакур

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.9

Время: 96 минут

О фильме. Море, океан — это не всегда про отдых и положительные эмоции. Если бросить стихии вызов, она обязательно даст мощный отпор. Основанный на реальных событиях "Во власти стихии" как раз рассказывает про двух смельчаков (парня и девушку), которые после незапланированной встречи на Таити решают вместе переплыть значительное расстояние Тихого океана на яхте. Героев настигает большая неудача — на их пути один из самых мощных ураганов в истории. Кстати, режиссер фильма Бальтасар Кормакур также срежиссировал популярный фильм на тему выживания — "Эверест".

Что интересного. Главные роли исполняют актеры Шейлин Вудли и Сэм Клафлин, и их история любви не похожа на стандартный сюжет ромкома. Внезапно зародившиеся чувства пройдут проверку на прочность через невероятные трудности и смертельно опасные испытания. И не думайте, что вы отгадаете концовку по трейлеру. Еще фильм балует превосходными видами Тихого океана.

Кому не понравится. "Во власти стихии" не понравится вам, если вы не любите фильмы-катастрофы с феминистской направленностью.

Хэппи-энд (12+)

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.2

Время: 100 минут

О фильме. Порой весь потенциал, азарт и таланты с возрастом куда-то улетучиваются, и проявить себя вроде уже негде. Но пенсионеру из российской комедии "Хэппи-энд", можно сказать, повезло. Он просыпается на пляже в Таиланде и понимает, что не помнит ни кто он такой, ни как там оказался. Тем не менее человек без имени и прошлого очень быстро осваивается в иноязычной среде, ввязывается в авантюры и без гроша в кармане даже организовывает местный бизнес. Теперь жизнь бьет ключом. И все-таки, какая нелегкая занесла нашего героя на эти райские берега?

Что интересного. Фильм снимался в тяжелых условиях: 40-градусная жара, короткий световой день, высокая влажность, выводящая технику из строя и специальный змеелов в команде, которому приходилось отгонять от актрис сколопендр. Кажется, такова цена райского климата и превосходных пейзажей. Однако на выходе получилась жизнеутверждающая семейная комедия с забавными диалогами, атмосферой отпускного релакса. В общем, русские нигде не пропадут.