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5 часов назад

На большие экраны вышла отечественная комедия «Развод. Фильм первый» от режиссера «Жуков»

Моя Москва.онлайн

В прокат вышла отечественная комедия «Развод. Фильм первый», режиссером которой выступил 37-летний Константин Колесов, автор проектов «Света с того света», «Училки в закоке» и «Жуки». Сценаристами стали Антон Косьмин («Папины дочки») и Марат Дулатов, ранее работавшие над сериалом «Интерны».

В прокат вышла отечественная комедия «Развод. Фильм первый»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Витя и Илона познакомились, влюбились и слишком стремительно поженились, сразу же оформив в ипотеку квартиру. Только вот беда: узнать друг друга получше они не успели, и на смену тёплым чувствам пришли взаимные претензии и ссоры. Герои решают развестись, однако с тем, чтобы благополучно разъехаться, у них возникают проблемы. Витя и Илоны связаны общей ипотекой, а нестандартная перепланировка мешает продать жильё в короткий срок.

Роли в фильме исполнили Анна Глаубэ, Антон Шурцов, Иван Купреенко, Алёна Савастова, Надежда Паршина, Алексей Симонов, Анна Глазкова, Наталья Суркова, Олег Кассин и Артур Бичахчян. Продюсированием занимались Артур Джанибекян, Вячеслав Дусмухаметов и Таймураз Бадзиев.

Фильмы,Папина дочка,Артур Бичахчян,Алена Савастова,Иван Купреенко,Анна Глаубэ,Константин Колесов,Антон Шурцов,Олег Кассин,Вячеслав Дусмухаметов,Наталья Суркова,Анна Глазкова,Артур Джанибекян,Алексей Симонов,
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