В прокат вышла отечественная комедия «Развод. Фильм первый», режиссером которой выступил 37-летний Константин Колесов , автор проектов «Света с того света», «Училки в закоке» и «Жуки». Сценаристами стали Антон Косьмин («Папины дочки») и Марат Дулатов, ранее работавшие над сериалом «Интерны».

Витя и Илона познакомились, влюбились и слишком стремительно поженились, сразу же оформив в ипотеку квартиру. Только вот беда: узнать друг друга получше они не успели, и на смену тёплым чувствам пришли взаимные претензии и ссоры. Герои решают развестись, однако с тем, чтобы благополучно разъехаться, у них возникают проблемы. Витя и Илоны связаны общей ипотекой, а нестандартная перепланировка мешает продать жильё в короткий срок.