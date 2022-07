Состав коктейля по "Звездным войнам" за $5 тысяч стал известен

Коктейль Kaiburr Crystal, который можно попробовать только на борту круизного лайнера Disney Wish стоит 5 тысяч долларов. Ранее его состав был неизвестен, однако обозреватель Arthur’s About Theme Parks приоткрыл завесу тайны ингредиентов этого коктейля, который стоит как сам билет на этот лайнер.

Обозреватель побеседовал с барменом на борту лайнера. Он объяснил, что напиток готовится в основном из коньяка Camus. В его состав также входит японский цитрусовый фрукт юзу и кумкват. И это еще не все, по словам одного репортера, который присутствовал на круизе, посвященном крещению Disney Wish, в Kaiburr Crystal также есть коньяк Grand Marnier Quintessence, который значительно дороже Camus. Он также отмечает, что Kaiburr Crystal скорее сборник коктейлей, чем один напиток. И включает в себя еще рюмки бурбона Pappy Van Winkle's Family Reserve 23 Year (одна бутылка стоит почти 6 000 долларов) и Taylor's Fladgate Kingsman Edition Very Old Tawny Port (чуть более 3 000 долларов за бутылку).