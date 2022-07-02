Состав коктейля по "Звездным войнам" за $5 тысяч стал известен

Коктейль Kaiburr Crystal, который можно попробовать только на борту круизного лайнера Disney Wish стоит 5 тысяч долларов. Ранее его состав был неизвестен, однако обозреватель Arthur’s About Theme Parks приоткрыл завесу тайны ингредиентов этого коктейля, который стоит как сам билет на этот лайнер.
Kaiburr Crystal представляет собой экстравагантно представленный тематический коктейль, к которому должен прилагаться камптоно (специальный контейнер из вселенной “Звездных войн”), в котором он и подается.
Обозреватель побеседовал с барменом на борту лайнера. Он объяснил, что напиток готовится в основном из коньяка Camus. В его состав также входит японский цитрусовый фрукт юзу и кумкват. И это еще не все, по словам одного репортера, который присутствовал на круизе, посвященном крещению Disney Wish, в Kaiburr Crystal также есть коньяк Grand Marnier Quintessence, который значительно дороже Camus. Он также отмечает, что Kaiburr Crystal скорее сборник коктейлей, чем один напиток. И включает в себя еще рюмки бурбона Pappy Van Winkle's Family Reserve 23 Year (одна бутылка стоит почти 6 000 долларов) и Taylor's Fladgate Kingsman Edition Very Old Tawny Port (чуть более 3 000 долларов за бутылку).
По другим данным, за покупку этого коктейля вы получите бутылку игристого вина Skywalker Vineyards, металлический поднос и бокалы, на которых его подают, рюкзак Star Wars, бутылку воды, декор Hyperspace Lounge для вашей каюты и ваучер на одного гостя на посещение ранчо Skywalker Ranch (известного тем, что оно не открыто для публики) в округе Марин, Калифорния.