Лидер Bad Balance рассказал о фильме про дружбу с Децлом

Фронтмен Bad Balance Влад Валов, известный под псевдонимом Мастер Шеff, поделился подробностями съемок фильма о рэп-коллективе и своем творческом пути. Он подчеркнул, что также уделит место в ленте подробностям своей дружбы с покойным музыкантом Децлом. Слова Валова передает "СтарХит".
"По-настоящему наши отношения я покажу в кино, люди офигеют, кто мы были друг для друга. Никто даже представить не может…"
- сказал хип-хоп артист.
По словам Валова, он привел Децла в музыку, чтобы через него популяризировать рэп-культуру среди молодого поколения.
"И песня за песней я видел, как он рос, рос его авторитет, популярность. Я понял - мы попали в точку. И дальше нужно идти вместе с этой огромной аудиторией. У нас была договоренность - два альбома я пишу, а потом он должен сам. И он начал писать",
- вспомнил рэпер.
Хип-хоп-исполнителя Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) не стало в 2019 году из-за остановки сердца. Ему было 35 лет. На церемонии премии МУЗ-ТВ музыканту посмертно вручили премию за "вклад в развитие хип-хопа".