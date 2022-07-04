Режиссер рассекретил судьбу Дракса после «Стражей Галактики»

Третья часть «Стражей Галактики» должна выйти весной следующего года. Режиссер фильма Джеймс Ганн рассказал, что ждет одного из основных персонажей.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Один из поклонников Ганна поинтересовался, какая судьба уготована Драксу. Данного перонажа сыграл Дэйв Батиста. Ранее актер уже намекал на прощание с героем. Теперь же комментарий дал режиссер.

«Я стараюсь никогда не говорить никогда о подобных вещах. Но это, наверное, последний фильм Дракса и конец истории этой группы Стражей», — написал Джеймс Ганн в соцсетях.