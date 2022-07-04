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6 часов назад

Режиссер рассекретил судьбу Дракса после «Стражей Галактики»

Слово и Дело

Третья часть «Стражей Галактики» должна выйти весной следующего года. Режиссер фильма Джеймс Ганн рассказал, что ждет одного из основных персонажей.

Режиссер рассекретил судьбу Дракса после «Стражей Галактики»
Фото:  Слово и Дело Слово и Дело

Один из поклонников Ганна поинтересовался, какая судьба уготована Драксу. Данного перонажа сыграл Дэйв Батиста. Ранее актер уже намекал на прощание с героем. Теперь же комментарий дал режиссер.

«Я стараюсь никогда не говорить никогда о подобных вещах. Но это, наверное, последний фильм Дракса и конец истории этой группы Стражей», — написал Джеймс Ганн в соцсетях.

Съемки «Стражей Галактики 3» завершились в мае текущего года. К своим ролям вернулись Крис Прэтт, Зои Салдана, Вин Дизель, Брэдли Купер и Карен Гиллан. Режиссер Джеймс Ганн пока держит в тайне подробности сюжета фильма.

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