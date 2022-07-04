Режиссер рассекретил судьбу Дракса после «Стражей Галактики»

Третья часть «Стражей Галактики» должна выйти весной следующего года. Режиссер фильма Джеймс Ганн рассказал, что ждет одного из основных персонажей.
Один из поклонников Ганна поинтересовался, какая судьба уготована Драксу. Данного перонажа сыграл Дэйв Батиста. Ранее актер уже намекал на прощание с героем. Теперь же комментарий дал режиссер.
«Я стараюсь никогда не говорить никогда о подобных вещах. Но это, наверное, последний фильм Дракса и конец истории этой группы Стражей», — написал Джеймс Ганн в соцсетях.
Съемки «Стражей Галактики 3» завершились в мае текущего года. К своим ролям вернулись Крис Прэтт, Зои Салдана, Вин Дизель, Брэдли Купер и Карен Гиллан. Режиссер Джеймс Ганн пока держит в тайне подробности сюжета фильма.