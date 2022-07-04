10 фильмов и сериалах о женщинах в спорте

Рассказываем о сериалах и фильмах, которые доказывают, что спорт — это не только мужское занятие.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

1. «Домашнее поле»

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Футбольный клуб «Красный ястреб» теряет тренера прямо накануне старта сезона. Место надеется получить профессиональный игрок Фил Никитин (Иван Янковский), команда поддерживает эти планы. Однако ситуация принимает неожиданный поворот, когда генеральный директор клуба (Максим Матвеев) назначает на должность малоизвестную Елену Волкову (Светлана Устинова), которая ранее возглавляла женскую сборную в Москве. Несмотря на скептицизм игроков, прессы и фанатов, Елена, с поддержкой дочери Риты (Александра Хромова), полностью меняет свою жизнь, чтобы доказать себе и окружающим, что женщина не просто достойна занять место тренера — она может стать лучше любого мужчины.

2. «Регби»

Сюжет сериала Ильи Куликова («Полицейский с Рублевки», «Перевал Дятлова») близок к реальной истории становления регби-клуба ЦСКА, за шесть лет прошедшего путь от любительской команды до высшего эшелона российского регби. В съемках были задействованы игроки клуба, а тренеры Академии ЦСКА выступали консультантами, что позволило добиться максимальной достоверности игровых сцен. Главными героями «Регби» стали профессиональный боец Макс (Олег Гаас) и чемпионка России по спортивной гимнастике Настя (Маргарита Аброськина), которые, совершив ошибку, лишаются своих высоких статусов и возможности продолжать карьеру. Регби дает возможность героям заново заявить о себе и достичь заветного первого места.

3. «Дылды»

Михаил Ковалев (Павел Деревянко) — тренер мужской волейбольной команды «Динамо», игроки которой довольно успешно показали себя на соревнованиях. Чего не скажешь об их лидере — Ковалева раз за разом удаляют с поля за резкие высказывания и чрезмерную импульсивность во время игры. После назначения на должность президента Федерации волейбола России Вероники Ждановой (Анна Антонова) некогда популярный тренер оказывается за порогом ассоциации из-за оскорбления в адрес женщины-судьи. Ковалева отправляют тренировать неизвестную сборную из провинциального городка, где ему приходится столкнуться с по-настоящему сильными женщинами, которые точно не позволят обращаться с ними по-хамски. Консультантом и тренером актеров сериала была заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года Елена Зарубина.

4. «Король Ричард»

Биографическая спортивная драма Рейнальдо Маркуса Грина рассказывает о детстве и становлении величайших теннисисток Серены и Винус Уильямс. Они неоднократно были названы первыми ракетками мира, победительницами Чемпионатов мира, Олимпийских игр и престижных спортивных турниров. Девушек сыграли певица Деми Синглтон и актриса Санийя Сидни, а одним из продюсеров фильма стала Иша Прайс — родная сестра Серены и Винус. В картине пристальное внимание отводится исследованию роли семьи в процессе достижения больших высот в мире спорта — роль отца досталась лауреату премий «Оскар» и «Золотой глобус» Уиллу Смиту. Специально для фильма Бейонсе записала песню «Be Alive».

5. «Тоня против всех»

Биографическая спортивная драма Крейга Гиллеспи рассказывает о жизни одной из самых известных американских фигуристок Тони Хардинг. В 4 года девочка встала на коньки, а уже в 15 ушла из дома, чтобы стать самостоятельной, встретила будущего мужа, но не бросила тренировки, а, напротив, с удвоенной силой продолжила стремиться к славе. Фильм обращает внимание на необычные и, пожалуй, не совсем законные методы, к которым однажды решила прибегнуть Хардинг для достижения целей. Главную роль исполнила звезда «Отряда самоубийц» Марго Робби. Она внимательно изучила биографию фигуристки посредством личных встреч, а также несколько месяцев тренировалась вместе с профессиональной фигуристкой Сарой Кавахара. За эту роль актриса получила номинацию на «Оскар».

6. «Ход королевы»

Сериал Скотта Фрэнка и Аллана Скотта «Ход королевы» основан на одноименном романе писателя Уолтера Тевиса. Он рассказывает историю сироты Бет Хармон (Аня Тейлор-Джой), которая с детства проявляет невероятные способности в шахматах, но вынуждена жить в постоянной борьбе с наркотической и алкогольной зависимостями. Действие сериала начинается в середине 1950-х годов и продолжается до 1960-x. Аня Тейлор-Джой не является экспертом по шахматам, но для сериала она внимательно изучала теорию и историю этого вида спорта, удивив коллег феноменальной способностью быстро запоминать любые «быстрые партии». Проект стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix: за первые четыре недели его посмотрели 62 млн человек. Сериал завоевал 11 премий «Эмми», а также две премии «Золотой глобус», включая категорию «Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме».

7. «Битва полов»

В основе драматической комедии Джонатана Дэйтона и Валери Фэрис лежит реальный матч, оставшийся в истории как «Битва полов». Он состоялся в 1973 году между звездой среди профессиональных теннисисток Билли Джин Кинг и экс-первой ракеткой мира Бобби Риггсом, который не раз высмеивал претензии женщин-теннисисток на высокие призовые награды, утверждая, что женский теннис намного хуже мужского. Матч, транслировавшийся многими телеканалами, только в США смотрели около 48 миллионов зрителей. Главные роли сыграли Эмма Стоун и Стив Карелл. У обоих были профессиональные дублеры — Кейтлин Кристиан, выступающая в женских турнирах ITF и Винсент Спейди, бывший игрок первой двадцатки рейтинга ATP. Фильм был номинирован на «Золотой глобус», «Спутник», Премию гильдии киноактеров и ряд других кинематографических наград.

8. «Катись!»

Блисс (Эллиот Пейдж) — прилежная школьница, которая мечтает покинуть свой родной город и отправиться на поиски приключений. Однако вместо того, чтобы следовать желаниям, она постоянно принимает участия в конкурсах красоты, потому что этого хочет ее мама. Однажды Блисс встречает незнакомцев на роликах и наконец понимает, что поможет ей обрести себя.

В основу режиссерского дебюта актрисы Дрю Бэрримор легла автобиографическая книга «Derby Girl». Сценарий к фильму написала Шона Кросс, бывшая звезда Roller Derby Dolls. Многие команды, роллеры, имена и сюжетные линии вдохновлены тем временем, которое Кросс провела на дерби.

9. «Малышка на миллион»

Легендарная спортивная драма Клинта Иствуда «Малышка на миллион» рассказывает об официантке по имени Мэгги (Хилари Суэнк). Однажды она появляется на пороге спортзала стареющего тренера по боксу (Клинт Иствуд) и просит о возможности начать тренировки. Поначалу мужчина лишь разрешает пользоваться залом, но со временем он начинает замечать ее успехи и берет под свою опеку. Вскоре изнурительные занятия приносят плоды, но легко ли выжить в суровом мире спорта? Ради фильма Хилари Суэнк ежедневно занималась по пять часов под надзором чемпионки по боксу и кикбоксингу Люсии Рижкер, которая сыграла роль Билли в «Малышке». Фильм получил четыре «Оскара» (лучший фильм, режиссура, актриса — Хилари Суэнк, актер второго плана — Морган Фримен).

10. «Их собственная лига»