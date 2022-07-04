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4 часа назад

Как Михайлов чуть не погиб на съемках фильма "Любовь и голуби"

Мира Маркина

Романтическая комедия Владимира Меньшова "Любовь и голуби" по праву считается культовой картиной СССР. Небанальная история про любовный треугольник покорила миллионы советских зрителей и по сей день мало кого оставляет равнодушным.

Как Михайлов чуть не погиб на съемках фильма "Любовь и голуби"
Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби" Кадр из фильма "Любовь и голуби"

Однако съемки фильма были сопряжены с массой трудностей и даже могли закончиться трагически. Исполнитель роли Василия Кузякина актер Александр Михайлов мог лишиться жизни на съемочной площадке. Подробнее об этом инциденте – в материале "Рамблера".

Сегодня почти все трюки на съемках фильмов исполняют опытные каскадеры, которые знают, как действовать в опасных ситуациях. Но в советское время актерам нередко приходилось обходиться без каскадеров. В случае с Михайловым так и произошло.

В картине есть сцена, где Кузякин выходит из дома и сразу же падает в море. По задумке режиссера, после того, как актер упал в воду, водолазы должны были быстро снять с него всю одежду.

Однако уже во время съемок второго дубля злую шутку с Михайловым сыграл галстук. Дергая костюм, водолазы сильнее затягивали галстук на шее актера, из-за чего он чуть было не захлебнулся:

"Когда я делал второй дубль, затянут был галстук, он был мокрый, они снять его не смогли. Узел затянулся полностью, я понял, что захлебываюсь. Бог есть, я увидел кинжал, прикрепленный к ноге одного из водолазов. Я стал лихорадочно стучать. Он сообразил, несмотря на панику в глазах, разрезал галстук, и я выплыл",

– поделился воспоминаниями артист в программе "Судьба человека".

В следующих дублях галстук закрепили ниткой сзади, чтобы сразу порвать.

Ситуацию осложняло еще и то, что съемки проходили в Батуми в ноябре, когда температура воды составляла не больше 14 градусов. Когда дубли наконец отсняли, Меньшов, дабы поддержать актеров и водолазов, сам прыгнул в холодную воду.

Фильмы,Любовь и голуби,Судьба человека,Владимир Меньшов,Александр Михайлов,
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