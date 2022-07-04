Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
3 часа назад

Почему готовые «Три мушкетера» год не выпускали на экраны

Диана Товсепова

Культовый советский приключенческий фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» когда-то приковал к экранам весь Союз. Однако перед тем, как он вышел на экраны, всплывало много проблем. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Почему готовые «Три мушкетера» год не выпускали на экраны
Фото: Кадр из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера"Кадр из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера"

Трехсерийный музыкальный телефильм по роману Александра Дюма-отца «Три мушкетера» снимал режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич в 1978 году на Одесской киностудии по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию.

Телепремьера фильма могла состояться в конце 1978-го, но случилась только 25 декабря 1979 года — оказывается картина год пролежала на полке.

Это случилось из-за конфликта режиссера с автором сценария Марком Разовским и автором песен Юрием Ряшенцевым.

Оказалось, что режиссер картины Юнгвальд-Хилькевич внес значительные поправки и изменения в первоначальный сценарий без ведома сценариста Марка Розовского.

При этом он изменил текст "Песни Миледи", уговорив Вениамина Смехова написать слова к ней. Однако в титрах это обозначено не было и, получается, что текст приписывался автору всех остальных песен в картине, Юрию Ряшенцеву.

Разовский и Ряшенцев подали на режиссера в суд. Позже Ряшенцев рассказывал, почему его так задело решение режиссера:

«Там было 30 с лишним песен моих. Снимали во Львове это дело и в какой-то момент им понадобилась ещё одна песня. И они меня не нашли, хотя до сих пор всегда находили. И сами написали эту 31-ю песню — „Песня Миледи“. Там были жуткие слова: „Я провинилась чистотой, я провинилась красотой“. Я сказал: „Воля ваша, вы режиссёр и можете включить её в фильм, но, будьте любезны, в титрах написать, что эта песня принадлежит перу не Ряшенцева, а того, кто написал“. Они этого не сделали, потому что если бы была упомянута фамилия автора этой песни, пришлось бы и ему платить. Я подал в суд и выиграл».

Суд авторы выиграли, но изменений, которых они добивались в фильм так и не внесли. В итоге, выпуск картины, затянулся на год и она вышла на экраны только в конце 1979 года.

Фильмы,Три мушкетера,Вениамин Смехов,Юрий Ряшенцев,Георгий Юнгвальд-Хилькевич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители